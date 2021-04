Foto: Vladimir Koletic - 123rf Devisen Gute Stimmungsdaten aus der Wirtschaft stützen Euro Nachrichtenagentur: dpa-AFX 39 | 0 | 0 07.04.2021, 11:15 | FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Wirtschaftsstimmungsdaten aus der Eurozone haben den Euro am Mittwoch gestützt. Am Vormittag legte der Kurs der Gemeinschaftswährung leicht zu auf 1,1887 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1812 Dollar festgesetzt. Die Unternehmensstimmung hatte sich im März kräftig aufgehellt. Der Indexwert des britischen Forschungsinstituts Markit für die Stimmung der Einkaufsmanager stieg auf 53,2 Punkte von 48,8 Zählern im Februar. Der Indikator liegt damit deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten und signalisiert eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten. Bereits jüngst hatte der Euro von besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus der Eurozone und einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten profitiert. Marktbeobachter verwiesen außerdem auf einen Rückgang der Renditen für US-Staatsanleihen. Dies habe den Dollar belastet und dem Euro Auftrieb verliehen./jkr/mis





EUR/USD jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Diesen Artikel teilen Wertpapier

EUR/USD





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer