Imaweb übernimmt den führenden Schweizer Automotive-Software-Spezialisten Stieger

Madrid (Spanien)/Lyon (Frankreich) (ots) -



- Imaweb wird vom Growth-Equity-Unternehmen PSG unterstützt

- Die jüngste Investition festigt die starke Marktposition von Imaweb in der

DACH-Region nach der Übernahme von Procar im Januar



Imaweb, ein führender unabhängiger Entwickler und Anbieter von Automobil- und

Autohaus-Softwarelösungen in Europa, gibt die Übernahme von Stieger bekannt,

einem führenden Anbieter von umfassenden Softwarelösungen für die

Automobilindustrie in der Schweiz und Österreich. Imaweb wird von PSG

unterstützt, einer Beteiligungsgesellschaft, die sich auf Partnerschaften mit

mittelständischen software- und technologiebasierten Dienstleistungsunternehmen

konzentriert.





Stieger vereinfacht Kundenprozesse und verbessert die Effizienz fürAutomobilhersteller und Händler durch seine innovativen Softwarelösungen. Das1982 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz im schweizerischen Staad undbeschäftigt derzeit rund 60 Mitarbeiter an sechs Standorten in der Schweiz,Österreich und der Slowakei. Zu den Kunden von Stieger gehören Schweizer undösterreichische Franchise-Händler einer Reihe von OEM-Marken wie Volkswagen,Audi, Renault, Ford, Toyota, Peugeot, Volvo, Mercedes und Citroën.Mit der Übernahme von Stieger verstärkt Imaweb sein Portfolio in derDACH-Region, dem größten Automobilmarkt in Europa. Als Marktführer in derSchweiz und Österreich wird Stieger die Präsenz von Imaweb in Deutschlandverstärken. Darüber hinaus erweitert das Produktangebot von Stieger diedigitalen Softwarelösungen von Imaweb, die die Digitalisierung der gesamtenCustomer Journey für Händler und Automobilhersteller unterstützen. Nach derÜbernahme zieht sich der CEO und Gründer von Stieger, Eugen Stieger, aus demUnternehmen zurück."Wir freuen uns, Stieger als Teil von Imaweb zu begrüßen. Die innovativeTechnologie von Stieger wird unser bestehendes Angebot für Automobilherstellerund Händler in ganz Europa bereichern", erklärt Patrick Prajs, CEO von Imaweb.Julian Ciccale, Mitbegründer und stellvertretender CEO von Imaweb, ergänzt: "DieÜbernahme von Stieger unterstützt auch unsere paneuropäische Wachstumsstrategie,indem sie unsere Präsenz im für uns vorrangigen DACH-Markt stärkt.""Wir glauben, mit Imaweb den richtigen Partner gefunden zu haben, um Stiegervoranzubringen und den weiteren Unternehmenserfolg in den kommenden Jahrensicherzustellen. Das Stieger-Team freut sich darauf, nun zu Imaweb zu gehörenund gemeinsam in die nächste Wachstumsphase einzutreten", erläutert Eugen