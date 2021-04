Mit ihrem schlanken und digital geprägten Geschäftsmodell konnte die Advanzia Bank in den letzten Jahren ein hohes und profitables Wachstum generieren, so die KFM-Analysten in ihrem Fazit. Das Geschäftsmodell von Advanzia zeige sich trotz der Herausforderungen durch die Covid-19-Pandemie weiterhin sehr robust. Die Bank werde laut Analyse von dem durch die Pandemie verstärkten Trend zum bargeldlosen Bezahlen sogar profitieren und weiteres Wachstum generieren können, was sich durch die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells, positiv auf die Erträge auswirken sollte.

INFO: Die Advanzia Bank S.A. mit Sitz in Luxemburg ist eine europäische Digitalbank, die sich auf Kreditkarten und Kartenzahlungslösungen für Verbraucher, Geschäftspartner und Finanzinstitute spezialisiert hat. Advanzia erhielt 2005 die Banklizenz und ist mit mittlerweile 1,9 Millionen Kreditkartenkunden und einem durchschnittliche Kreditsaldo pro aktivem Kunden in Höhe von 1.500 Euro ein führender Online-Kreditkartendienstleister in Deutschland und baut aktuell zur geografischen Diversifizierung eine wachsende Präsenz in Luxemburg, Österreich, Frankreich und Spanien auf. Die Bank bietet Kreditkarten sowohl für B2C- als auch für B2B-Kunden sowie professionelle Kartendienstleistungen für Banken und Finanzinstitute an, die überwiegend durch traditionelle Einlagenkonten finanziert werden.

Advanzia Bank-Anleihe 2021/31

ANLEIHE CHECK: Die nachrangige und unbesicherte Anleihe (ISIN NO0010955909) der Advanzia Bank S.A. ist variabel mit dem 3-Monats-Euribor plus 5,25% p.a. verzinst. Notiert der 3-Monats-Euribor wie aktuell negativ, so wird dieser mit 0,00% angesetzt. Das bedeutet auf aktueller Basis einen Zinskupon von 5,25% p.a. Im Rahmen der Emission wurden 30 Mio. Euro mit einer Stückelung von 100.000 Euro platziert. Die Zinszahlungs- und Zinsanpassungstermine sind vierteljährlich am 24.03., 24.07., 24.09. und 24.12. Die Laufzeit der Anleihe endet am 24.03.2031. Die Anleihe unterliegt dem norwegischem Recht und notiert an der Nordic ABM und im Open Market Segment der Börse Frankfurt.