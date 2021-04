BERENBERG belässt RIO TINTO auf 'Hold'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Richard Hatch

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 64

Kursziel alt: 60

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rio Tinto vor Zahlen von 6000 auf 6400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das erste Quartal des Rohstoffkonzern dürfte eher unspektakulär verlaufen sein, schrieb Analyst Richard Hatch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kurzfristig bestehe eine Trading-Chance, nachdem de Aktie nach den vorgelegten Jahreszahlen abverkauft worden sei. Allerdings sollte man die Risiken kennen, schrieb er unter Verweis auf die Kupfer- und Goldmine Oyu Tolgoi und auch den Gegenwind im Bereich ESG (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) mit Blick auf die Pangunamine sowie auf Australien./mf/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2021 / 17:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.