Global Graphics PLC Notification of transactions in shares by persons discharging managerial responsibility Nachrichtenquelle: globenewswire | 07.04.2021, 12:03 | 42 | 0 | 0 07.04.2021, 12:03 | PRESS RELEASE – REGULATED INFORMATION

Notification of transactions in shares by persons discharging managerial responsibility ("PDMRs") Cambridge (UK) 7 April 2021: The Company makes the following announcement and notification in respect of the EU Market Abuse Regulation. 1 Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated a) Name Guido Van der Schueren 2 Reason for the notification a) Position/status Chairman b) Initial notification/Amendment Initial notification 3 Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor a) Name Global Graphics PLC b) LEI 213800ZFW446QIHAB654 4 Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted a) Description of the financial instrument, type of instrument



Identification code Ordinary share







GB00BYN5BY03 b) Nature of the transaction Acquisition of shares. c) Price(s) and volume(s) Price



EUR 3.6400



EUR 3.7632 Volume



220



8,609 d) Aggregated information



- Aggregated volume



- Price



8,829



EUR 33,198 e) Date of the transaction 31 March 2021 f) Place of the transaction Euronext Brussels

1 Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated a) Name Guido Van der Schueren 2 Reason for the notification a) Position/status Chairman b) Initial notification/Amendment Initial notification 3 Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor a) Name Global Graphics PLC b) LEI 213800ZFW446QIHAB654 4 Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted a) Description of the financial instrument, type of instrument Seite 2 ► Seite 1 von 2 Global Graphics Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Diesen Artikel teilen Wertpapier

Global Graphics Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer