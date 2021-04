Allles eine Frage der Geduld. Remimazolam ist in den USA, der EU/EWR und China für die Kurzsedierung und in Japan und Südkorea für die Allgemeinanästhesie zugelassen. Und auch wenn 10 % Umsatzbeteiligung für die in Südkorea zukünftig erzielten Umsätze von Remimozalam in der Allgemeinanästhesie wahrscheinlich nicht die potentiellen Erträge in Europa oder den USA erreichen werden, so ist es doch ein weiterer Schritt:

Hana Pharm, Remimazolam-Lizenznehmer für Südkorea, informierte PAION über die Markteinführung von ByfavoTM (Remimazolam) zur Verwendung in der Allgemeinanästhesie in Südkorea. Remimazolam wurde in Südkorea im Januar 2021 für die Allgemeinanästhesie zugelassen und wird unter dem Handelsnamen ByfavoTM vertrieben.

Dr. Jim Phillips, Vorstandsvorsitzender der PAION AG, erklärte: „Die Markteinführung in Südkorea ist eine großartige Nachricht und ein Beleg für das starke Engagement unseres Partners Hana Pharm. PAION hat in Südkorea Anspruch auf Lizenzgebühren in Höhe von 10 % der Nettoerlöse. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Markteinführung im bereits vierten Land und darauf, weitere kommerzielle Neuigkeiten über den südkoreanischen Markt bekannt zu geben, sobald wir sie erhalten.“

Am 27.03.2021 13:43 Uhr meldetePaion eine für den Umsatz und die Zukunft des Unternehmens noch wichtigere Zulassung:

„...gibt heute bekannt, dass die Europäische Kommission (EC) Byfavo(R) (Remimazolam) für die prozedurale Sedierung (Kurzsedierung) von erwachsenen Patienten zugelassen hat. Byfavo(R) ist ein ultrakurz wirksames, intravenöses Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum.“

Und Dr. Jim Phillips, Vorstandsvorsitzender der PAION AG, kommentierte am 27.02.2021: „Wir freuen uns sehr, dass die Europäische Kommission Byfavo(R) zugelassen hat und danken allen medizinischen Fachkräften, Patienten und Partnern, die an der Entwicklung von Remimazolam beteiligt waren. Diese Zulassung markiert einen der wichtigsten Schritte auf dem Weg von PAION zu einem Spezialpharmaunternehmen, das neuartige Produkte für die Anästhesie und Intensivmedizin in Krankenhäuser bringt. Wir freuen uns darauf, mit unseren kürzlich erworbenen Produkten GIAPREZA(R) und XERAVA(R) ab der zweiten Jahreshälfte 2021 drei Produkte zeitlich versetzt in ausgewählten europäischen Ländern einzuführen. Wir schätzen das jährliche Spitzenumsatzpotenzial in der Kurzsedierung in Europa derzeit auf etwa EUR 50 Mio. bis EUR 60 Mio.“