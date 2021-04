Märkte am Mittwoch: DAX holt Luft – Deutsche-Wohnen-Aktie gefragt

Nach der Rekordjagd vom Vortag holt der DAX am Mittwochmittag erst einmal Luft. Der Gipfelsturm könnte sich aber bereits am Nachmittag fortsetzen.

Nachdem der DAX am Dienstag wieder einmal auf ein neues Rekordhoch kletterte, wird am Mittwochmittag erst einmal eine Verschnaufpause eingelegt. Weitere Allzeithochs könnten wegen der starken Entwicklung an der Wall Street aber heute Nachmittag folgen. So markierte der S&P 500 am Dienstag erneut ein historisches Top.