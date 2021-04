In der zuletzt vorgestellten Long-Idee bei Schäffler vom 12. November 2020: „Schäffler: Aktie kommt wieder!“ kam es wie erwartet zu einem anschließenden Ausbruch über einen mittelfristigen und seit Anfang 2018 bestehenden Abwärtstrend. Dies hatte weitere Gewinne bis über acht Euro zur Folge, womit das Papier von Schäffler direkt auf seinen EMA 200 um 8,67 Euro geradewegs zusteuert. Allerdings sollte an dieser Stelle mit einem Pullback gerechnet werden, wie er bereits zum Jahreswechsel 2019/2020 auftrat. Bestehende Long-Positionen können an dieser Stelle reduziert oder gar vollkommen glattgestellt werden. Sehr wahrscheinlich wird sich nämlich an dieser Stelle ein Rückläufer einstellen, der sich für ein neuerliches Investment auf einem tieferen Niveau anbieten würde.

Exportwirtschaft wächst wieder

Auch Elektroautos brauchen Zulieferer, diese haben sich unlängst auf E-Mobilität umgestellt und dürften auf Sicht der nächsten Jahre vom anhaltenden Elektroboom profitieren. Im Falle von Schäffler dürfte allerdings um 8,67 Euro und dem EMA 200 ein Pullback anstehen. Dieser könnte auf 8,00 Euro abwärts reichen, sogar ein Rückläufer auf 7,65 Euro wäre in diesem Szenario denkbar. Insgesamt aber wird die Branche im Aufwind gesehen, wodurch ein Long-Investment sehr attraktiv an den genannten Kursmarken erscheint. Hierzu könnte dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA49ET zum Einsatz kommen. Übergeordnete Ziele sind um 10,00 Euro sowie 11,27 Euro für das Papier von Schäffler zu nennen.