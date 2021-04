WIESBADEN (dpa-AFX) - Campingplatz an der Nordsee oder Ferienwohnung in Bayern statt Fernreise: Die Corona-Pandemie hat die Urlaubspläne vieler Menschen im vergangenen Jahr durcheinandergewirbelt. Zumindest im Sommerhalbjahr von Mai bis Oktober 2020 profitierten davon Vermieter von Ferienhäusern und Campingplatzbetreiber in Deutschland, wie aus Daten des Statistischen Bundesamtes vom Mittwoch hervorgeht. Mit Buchungen für diesen Sommer halten sich viele Urlaubshungrige nach Beobachtung des Deutschen Ferienhausverbandes (DFV) bislang mit Ausnahme besonders begehrter Ziele noch zurück. Die Campingwirtschaft hofft auf Öffnungen spätestens zu Christi Himmelfahrt (13. Mai).

Obwohl vor allem die Gäste aus dem Ausland wegen der Pandemie nicht anreisen konnten, zählten die Campingplätze im vergangenen Sommer 6,1 Prozent mehr Übernachtungen. Auf das ganze Jahr gesehen gab es dann aber doch ein Minus von 5 Prozent im Vergleich zum Rekordjahr 2019. Vor allem im Frühjahr und zum Jahresende hatte es Lockdowns mit Beherbergungsverboten gegeben. Es war nach Angaben der Campingwirtschaft aber immer noch das drittbeste Jahr. Die Branche kam damit überdurchschnittlich gut durch die Krise. Wie sich die Geschäfte in diesen Jahr entwickeln werden, hängt vor allem von der Pandemie und den Entscheidungen der Politik ab.