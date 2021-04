Wie Digitalisierung einen Traditionsbetrieb zukunftsfit macht

--------------------------------------------------------------

Case Study: Terrassenplaner von Meyer Zur Case Study

https://www.parkside-interactive.com/de/cases/meyer-terrassenplaner-digita

lisierung-eines-traditionshandwerks/?utm_source=press_release&utm_medium=press_r

elease&utm_campaign=Case%20Study%20Meyer%20-%20Press%20release%20-%20Apr%202021

--------------------------------------------------------------



Graz (ots) - Ein Traditionsbetrieb führt mit einem externen Entwicklungspartnerden Online-Terrassenplaner ein. Inzwischen wird dieser sogar als innovativeSaaS-Lösung vermarktet.Intensive und persönliche Kundenberatung haben Tradition bei Meyer Parkett. Mit120 Jahren Unternehmensgeschichte versteht der Kalsdorfer Familienbetrieb dieBedeutung der individuellen Kundenbetreuung. Die detailgenaue Planung einesBodenbelags bedingt aber hohen Zeitaufwand für den Holz- undHolzoptikböden-Komplettanbieter. Deshalb war Meyer seit einiger Zeit auf derSuche nach einer digitalen und automatisierten Alternative. Als Lösung folgteein neuer Online-Terrassenplaner. Mit dessen Hilfe können sich Kunden zuhauseihre neue Terrasse gestalten, bevor sie sich die Materialien im Geschäftanschauen und die finale Kaufentscheidung treffen.Erfahrener PartnerMit dem Online-Terrassenplaner kann der Belag für jede noch so komplizierteTerrasse in weniger als fünf Minuten berechnet werden - und das sogar vom Kundenselbst von überall aus. Für die Umsetzung und Weiterentwicklung des Planersbraucht Meyer kein eigenes Programmier-Team, sondern baut dabei auf diejahrelange Erfahrung der Grazer Softwareexperten von Parkside Interactive(https://www.parkside-interactive.com/de/) . Als externer Partner entwickeltParkside das Produkt stetig weiter mit. Beispielsweise durch einen neuenAlgorithmus für die Zuschneidung der Dielen, um Materialverschwendung zuminimieren. Zu den wichtigsten Funktionen zählt auch die Erstellung einervollständigen Bedarfsliste mit Produkten, Mengen und Preisen sowie einesVerlegeplans für die Terrassendielen und die erforderliche Unterkonstruktion,einschließlich einer Schnittliste. Der Planer schließt die Lücke am Weg zurdigitalen Bestellung einer komplexen technischen Konstruktion - auch fürNicht-Experten.Steigerung des GeschäftserfolgsBis dato wurden mit der digitalen Lösung über 60.000 Planungen durchgeführt.Dabei hat sich die Retourenquote bei Meyer um fast ein Drittel reduziert. Meyerbietet den Terrassenplaner inzwischen sogar international für B2B-Kunden alsSaaS (Software as a Service) Lösung an. Zusätzlich konnte Meyer die internenProzesse des Vertriebsteams optimieren: Die benötigte Arbeitszeit von derPlanung bis zum Angebot wurde mit dem digitalen Tool um rund 75 Prozent gesenkt.So kann in Summe sogar noch mehr Zeit in Interessenten- und Kundenbetreuunginvestiert werden, zusätzlich hat sich das Unternehmen mit dem erweitertendigitalen Geschäftsmodell fit für die Zukunft aufgestellt.Erfolgsfaktoren in der ZusammenarbeitViele Handwerks- und Gewerbebetriebe befürchten, dass Digitalisierung nur fürDienstleistungsbranchen möglich oder geeignet ist und dass man für dieerfolgreiche Umsetzung ein eigenes, internes Entwicklungsteam braucht. Das istglücklicherweise nicht der Fall, wie das Beispiel vom Terrassenplaner zeigt. Wasbeachtet werden muss, damit ein gemeinsames Software-Projekt gelingt und beideSeiten zufrieden sind, fasst Thomas Friedl, VP of Engineering bei ParksideInteractive in Graz, zusammen: "Die richtigen Erfolgsfaktoren in derZusammenarbeit mit externen Entwicklungspartnern - neben fachlicher Expertise -sind vor allem Vertrauen, Zusammenarbeit auf Augenhöhe, gute Kommunikation unddas Ownership-Mindset, das der Partner mitbringt. Dann sind auch das Setup desagilen Projekt-Teams sowie die genaue Klärung der Erwartungen undVerantwortlichkeiten wichtig. Das bringt uns auch im Terrassenplaner-Projekt denErfolg."Der innovative Online-Terrassenplaner zeigt, dass auch KMU ohne eigeneSoftware-Entwickler Digitalisierungsprojekte effektiv umsetzen können, wenn sieauf den richtigen Partner und die Erfolgsfaktoren in der Zusammenarbeit setzen.Case Study: Terrassenplaner von Meyer Zur Case Study (https://www.parkside-interactive.com/de/cases/meyer-terrassenplaner-digitalisierung-eines-traditionshandwerks/?utm_source=press_release&utm_medium=press_release&utm_campaign=Case%20Study%20Meyer%20-%20Press%20release%20-%20Apr%202021)Pressekontakt:Parkside Informationstechnologie GmbHStefanie GenserHead of Marketing & Communication+43 660 30 51 369mailto:genser@parkside-interactive.comhttps://www.parkside-interactive.com/deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/154669/4882899OTS: Parkside Interactive