Download-Tipp: Zum möglichen Lockdown möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger Aktien präsentieren, mit denen Sie Ihr Depot in der Pandemie auf die Überholspur führen. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Das Lachen dürfte SMA Solar-Aktionären heute vergehen. Denn der Kurs wird satte rund vier Prozent heruntergeprügelt. Damit bildet der Titel heute das Schlusslicht . Hier sind nun also erst einmal die Bären am Zug, ehe die Bulle zurückschlagen können.

Gleichwohl die Anleger heute richtig bluten müssen, stimmt das charttechnische Bild optimistisch. Denn markante Hochpunkte sind unverändert in Reichweite. So fehlen aktuell nur rund rund zehn Prozent bis zum Monatshoch. Diese finale Hürde liegt bei 56,20 EUR. Die Spannung ist also kaum zu überbieten.

Turnaround-Spezialisten könnten die Korrektur zum spekulativen Einstieg nutzen. Denn die Aktie befindet sich immer noch im Aufwärtstrend, da die 200-Tage-Linie derzeit bei 50,83 verläuft. Wer der ganzen Sache ohnehin nicht traut, findet heute Bestätigung.

Fazit: Wie geht es bei SMA Solar jetzt weiter? Kann die Aktie nach dem Lockdown positiv überraschen? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen 2021 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt im Dezember kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.