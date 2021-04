ISG ernennt Persistent zum Rising Star for Digital Transformation im ISG Provider Lens(TM) for Healthcare Digital Services Report 2020 für die USA.

Santa Clara, Kalifornien und Pune, Indien (ots/PRNewswire) - Anerkannt für seine

Expertise bei der schnellen Bereitstellung digitaler Services für die

Patienteneinbindung und die Nutzung des Partner-Ökosystems zur Entwicklung

branchenspezifischer Lösungen



News-Überblick





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Persistent Systems (http://www.persistent.com/) (BSE: PERSISTENT) (NSE:PERSISTENT) wurde vom weltweit führenden Technologieforschungs- undBeratungsunternehmen Information Services Group (ISG) (https://isg-one.com/) ,im ISG Provider Lens(TM) Report 2020 für Healthcare Digital Services in den USAals Rising Star für Provider Digital Transformation Services eingestuft.Unternehmen, die mit dem Rising Star Award ausgezeichnet werden, verfügen überein vielversprechendes Portfolio oder die Markterfahrung, um eine führendePosition einzunehmen, einschließlich der erforderlichen Roadmap und einerangemessenen Fokussierung auf wichtige Markttrends und Kundenanforderungen.Rising Stars haben auch ein ausgezeichnetes Management und ein gutes Verständnisfür den Markt.Der Bericht "2020 ISG Provider Lens(TM) for Healthcare Digital Services"analysiert die relevanten Softwareanbieter/Dienstleister auf dem globalen Marktauf der Grundlage eines mehrstufigen Forschungs- und Analyseprozesses undpositioniert diese Anbieter basierend auf der ISG Research-Methodik. Die ISGProvider Lens(TM) bietet eine objektive, datengestützte Bewertung der Stärkenund Schwächen von Technologie- und Serviceanbietern sowie ihrer relativenPositionierung in einem bestimmten Markt.Persistent wurde für folgendes anerkannt:- Erfahrung in der Durchführung von Projekten zur Patientenbindung mitSalesforce Health Cloud.- Produktentwicklung und Beschleuniger, die die Markteinführung neuer digitalerPatientenservices beschleunigen.- Nutzung des Partner-Ökosystems, einschließlich Salesforce, AWS und ClearData,um branchenspezifische Lösungen zu entwickeln.Ron Exler, Director und leitender Analyst, ISG Research"Persistent Systems zeichnet sich dadurch aus, dass esUS-Gesundheitsdienstleistern, insbesondere über die Salesforce Health Cloud,digitale Haustüren und andere Funktionen zur Unterstützung der digitalenTransformation zur Verfügung stellt. Die Ernennung zum Rising Star im HealthcareDigital Services Provider Lens Report folgt auf die Ernennung zum Leader imProvider Lens(TM) für Salesforce Healthcare und baut auf dem Gewinn des ISG Starof Excellence(TM) Awards im Jahr 2020 für die höchste kumulative Bewertung derKundenerfahrungen durch Persistent auf."Joe Paxton, Senior Vice President, Healthcare & Life Sciences, Persistent