Supermicro bietet das breiteste Portfolio an anwendungsoptimierten Systemen auf Basis der Intel Xeon Scalable Prozessoren der 3. Generation an

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - 2X mehr All-Flash-NVMe-Bandbreite, biszu 12 TB* Speicher, Open OCP 3.0 I/O, maximale GPU-Beschleunigung, robustes 5Gsowie Stromeinsparungen und die höchste verfügbare Compute-DichteSuper Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), ein weltweit führender Anbieter vonEnterprise-Computing-, Speicher-, Netzwerk- und Green-Computing-Technologien,stellt die branchenweit umfassendste Serverreihe mit den neuesten Intel XeonScalable Prozessoren der 3. Generation vor, die führende Leistung und reduzierteTCO und Total Cost to the Environment (TCE) bieten. Die neuen X12-Systeme werdenbereits in großem Umfang bei innovativen Organisationen wie der Osaka Universityund DISH eingesetzt.

Seite 2 ► Seite 1 von 4

"Supermicro liefert die leistungsstärksten energiesparenden Systeme und geht mitneuen Systemen, die mit den neuesten Intel-Prozessoren ausgestattet sind, an dieGrenzen des Machbaren", sagt Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro."Unsere neue Hyper-Produktlinie ist auf maximale Leistung ausgelegt und kann 32DIMMs Hochgeschwindigkeitsspeicher, vier Hochleistungs-GPUs und bis zu 400 GbitLAN beherbergen, was die höchsten Anforderungen unserer Kunden erfüllt. Wirarbeiten eng mit Technologiepartnern aus der gesamten Branche zusammen, um einebreite Palette von Servern und Speichersystemen anbieten zu können, die fürviele Workloads optimiert sind und die besten Lösungen bieten - von Systemen mithöchster Leistung, wie Hyper oder unsere Delta GPU Deep Learning optimiertePlattform, bis hin zu kosteneffizienten, TCO-optimierten Plattformen, wie unsereneue 2U 2-Node Video-Streaming-Plattform. Wir sind stolz darauf, dass wir dieseSysteme an unserem Hauptsitz im Silicon Valley und in unseren schnellexpandierenden Werken in Taiwan entwickeln und herstellen."Umfassendstes Systemangebot mit innovativer TechnologieDie gesamte Linie von über 100 anwendungsoptimierten Systemen, darunter Hyper,SuperBlade®, die Twin-Produktfamilie (BigTwin ®, TwinPro ® und FatTwin ®),Ultra, CloudDC, GPU, Telco/5Gand Edge Server, sind mit den Intel Xeon ScalableProzessoren der 3. Generation ausgestattet. Der Spitzenprozessor Intel XeonPlatinum 8380 mit 40 Kernen und einer Taktfrequenz von 2,3 GHz in denPlattformen Ultra und Hyper bietet eine führende Leistung. Dienetzwerkoptimierten CPUs werden in einem umfassenden Portfolio von 5G- undEmbedded-Edge-Systemen eingesetzt. Die Big Twin Multiknoten- undSuperBlade-Systeme mit Intel Speed Select CPUs bieten Flexibilität und Effizienzfür Cloud Service Provider. Außerdem bringen die Ein-Prozessor-WIO- und