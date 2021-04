Tagesspiegel exklusiv Fleischsteuer, Tierwohlsoli: Agrarministerium will noch im April Gutachten zu den Folgen vorlegen Nachrichtenagentur: news aktuell | 07.04.2021, 13:15 | 42 | 0 | 0 07.04.2021, 13:15 |

Legislaturperiode eine Entscheidung über die Einführung einer Fleischsteuer oder

andere Möglichkeiten, mehr Tierwohl in den Ställen zu finanzieren, erreichen.

Noch im April soll dazu das bundeseigene Thünen-Institut ein Gutachten zu den

Folgen der verschiedenen Finanzierungswege vorstellen, sagte eine

Ministeriumssprecherin dem Tagesspiegel (Donnerstagausgabe).



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an:



Der Tagesspiegel, Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14614



https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/fleischsteuer-tierwohlsoli-agrarministeri

n-kloeckner-draengt-auf-entscheidung/27072746.html



Pressekontakt:



Der Tagesspiegel

Chefin vom Dienst

Patricia Wolf

Telefon: 030-29021 14013

E-Mail: cvd@tagesspiegel.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/2790/4882952

OTS: Der Tagesspiegel





Berlin (ots) - Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) will vor Ablauf dieserLegislaturperiode eine Entscheidung über die Einführung einer Fleischsteuer oderandere Möglichkeiten, mehr Tierwohl in den Ställen zu finanzieren, erreichen.Noch im April soll dazu das bundeseigene Thünen-Institut ein Gutachten zu denFolgen der verschiedenen Finanzierungswege vorstellen, sagte eineMinisteriumssprecherin dem Tagesspiegel (Donnerstagausgabe).Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14614https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/fleischsteuer-tierwohlsoli-agrarministerin-kloeckner-draengt-auf-entscheidung/27072746.htmlPressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/2790/4882952OTS: Der Tagesspiegel Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer