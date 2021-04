Berlin (ots) - Ölkonzern bedroht mit Fracking das Weltnaturerbe Okavango-Delta:

Deutsche Umwelthilfe fordert Entwicklungsminister Müller zum Handeln auf



- Natur, Biodiversität und Lebensgrundlage vieler Menschen werden zerstört, wenn

Ölförderpläne des kanadischen Konzerns ReconAfrica umgesetzt werden

- Deutschland unterstützt seit Jahrzehnten den Erhalt des Naturschutzgebiets in

Namibia, Angola und Botswana mit Millionenbeträgen

- DUH startet mit Umweltaktivistin Ina-Maria Shikongo aus Namibia Petition an

die Bundesregierung, sich für neutrale Umweltverträglichkeitsprüfung

einzusetzen





Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) warnt vor der Zerstörung eines Naturparadieses.Der kanadische Konzern ReconAfrica bedroht mit Öl- und Gasförderplänen inNamibia und Botswana eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt sowie dieLebensräume und Wasserressourcen der Menschen. Davon betroffen ist das größteNaturschutzgebiet der Region, die Kavango Zambezi Conservation Area (Kaza), zuwelcher auch das Weltnaturerbe Okavango-Delta gehört. Laut örtlichenNaturschützern ist es sehr wahrscheinlich, dass die besonders umweltschädlicheFördermethode Fracking zum Einsatz kommt. Durch die Ölbohrungen und den damitverbundenen Schwerlastverkehr sind eine erhebliche Belastung der Gewässer undmassive Schäden am Ökosystem und der Tierwelt zu erwarten. Obwohl Probebohrungenbereits Ende 2020 begonnen haben, fehlt bis heute eine neutrale,länderübergreifende Umweltverträglichkeitsprüfung.Deutschland kommt in diesem Fall eine besondere Rolle zu. Denn im Auftrag derBundesregierung unterstützt die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) dieKaza-Region seit vielen Jahren in Millionenhöhe. Nach eigenen Angaben sollen vorallem Naturschutz und Tourismus gefördert werden. Das Okavango-Delta hat denWelterbe-Schutzstatus ebenfalls mit Unterstützung der Bundesregierung und auchder DUH erhalten. Der deutsche Umweltschutzverband engagiert sich seit mehr alszehn Jahren in der Region. Deshalb appelliert die DUH jetzt gemeinsam mit derörtlichen Aktivistin Ina-Maria Shikongo mit einer Online-Petition anBundesentwicklungsminister Müller. Er soll sich für Natur und Menschen starkmachen - und mindestens eine unabhängige länderübergreifendeUmweltverträglichkeitsprüfung erwirken." Die Menschen vor Ort kämpfen gegen den kanadischen Ölriesen und die drohendeZerstörung der Natur und ihrer Lebensgrundlage. Wir unterstützen diese Menschenund wollen gemeinsam mit ihnen Entwicklungsminister Müller dazu bringen, sichfür Naturschutz und Welterbe einzusetzen. Deutschland hat nach vielen Jahren derFörderung eine besondere Verantwortung für die Kavango-Region. Darüber hinaus