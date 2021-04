BERENBERG belässt MUNICH RE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 306 Euro belassen. Der Markt für die Rückversicherer verbessere sich weiterhin, allerdings nicht mehr ganz so dynamisch, schrieb Analystin Kathryn Fear in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit Blick auf die Erneuerungsrunde im April. Für Munich Re spreche unterdessen das Wachstumspotenzial in Asien./mf/ck

