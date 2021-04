ARCEDI Biotech gibt Verfügbarkeit von EVITA TEST COMPLETE bekannt Erster pränataler genetischer Bluttest zur Identifizierung und Isolierung fetaler Zellen im mütterlichen Blut

Der Erfolg folgt auf frühere nicht-invasive Schwangerschaftstest-Innovationen von ARCEDI, darunter das erste Unternehmen zu sein, das extravillöse Trophoblasten als die im mütterlichen Blutkreislauf zirkulierenden fötalen Zelltypen identifiziert hat

VEJLE, Dänemark, 7. April 2021 /PRNewswire/ -- ARCEDI Biotech ApS, ein Unternehmen, das Technologien zum Nachweis seltener fetaler Zellen für den Einsatz in der Pränataldiagnostik entwickelt, gab heute die Markteinführung von EVITA TEST COMPLETE (EVITA) bekannt, dem ersten pränatalen genetischen Bluttest zur Identifizierung und Isolierung fetaler Zellen im mütterlichen Blut. EVITA bietet einen vollständigen Überblick über alle 22 Chromosomenpaare und Geschlechtschromosomen des Fötus, um das Vorhandensein einer Reihe von schwerwiegenden Chromosomenanomalien zu erkennen, die Syndrome verursachen können, und es kann auch das Geschlecht des Babys bereits ab der 12. Schwangerschaftswoche bestimmen. EVITA wurde in einer 16-jährigen öffentlich-privaten Forschungskooperation mit dem dänischen Universitätskrankenhaus Aarhus entwickelt und ist für die Verwendung durch alle schwangeren Frauen mittels einer einfachen Blutentnahme vorgesehen, nicht nur für Frauen, die in Hochrisikokategorien fallen, wie bei den derzeit verfügbaren Gold-Standard-Tests. EVITA wird zunächst privaten Fertilitätskliniken in Dänemark zur Verfügung stehen, beginnend mit der AAGAARD Fertilitätsklinik, Aarhus (ein Mitglied von Virtus Health) am 6. April 2021.

„Die Markteinführung des EVITA-Tests ist ein bedeutender Meilenstein auf unserem Weg, einfachere, sicherere und genauere nicht-invasive pränataldiagnostische Tests (NIPT) zu entwickeln, damit alle schwangeren Frauen die Möglichkeit haben, einen umfassenden genetischen Überblick über den heranwachsenden Fötus zu erhalten, ohne dass ein Risiko für die Mutter oder den Fötus besteht", sagt Palle Schelde, Chief Executive Officer, ARCEDI Biotech. „Ich bin dankbar für die intensive wissenschaftliche Zusammenarbeit und das Engagement für werdende Mütter, das unser Team und unsere Partner an den Tag gelegt haben und das zur Entwicklung des EVITA-Tests und der Möglichkeit von sichereren Schwangerschaften geführt hat."