HAUCK & AUFHÄUSER belässt Encavis auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Encavis auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Trotz der Kursverluste im ersten Quartal sei die fundamentale Lage des Unternehmens aus dem Bereich erneuerbarer Energien intakt, schrieb Analystin Alina Köhler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Druck durch die Neuzusammensetzung eines Branchenindex, in dem die Aktie nun weniger Gewicht habe, werde zwar anhalten, aber ändere nichts an den langfristig positiven Aussichten./mf/ag

