Internationale Buchmärkte 2020 mit gemischter Jahresbilanz (FOTO)

Baden-Baden (ots) - Die internationalen Buchmärkte haben eine gemischte

Jahresbilanz für das Corona-Jahr 2020 gezogen. Dies ist das Ergebnis einer neun

Länder umfassenden Sonderauswertung von GfK Entertainment, die auf Basis der

physischen Verkaufsdaten aus den Handelspanels bzw. für Deutschland auf Basis

des GfK Consumer Panels erstellt wurde. Nach den erheblichen Einbußen während

des ersten Shutdowns konnten Händler die Defizite in den darauffolgenden Monaten

deutlich reduzieren, sahen sich im wichtigen Weihnachtsgeschäft aber z. T. mit

neuerlichen Ladenschließungen konfrontiert. Trotzdem belegen die Jahresdaten in

Summe, dass das Kaufinteresse der Leserinnen und Leser auch in der Krise

ungebrochen bleibt.



Umsätze zwischen minus 16,6 Prozent und plus 10,2 Prozent





Sehr positiv verlief die Umsatzkurve 2020 im belgischen Flandern (plus 10,2Prozent) und in den Niederlanden (plus 7,2 Prozent). Auch Italien (plus 3,3Prozent) und Spanien (plus 0,8 Prozent), die im Frühling besonders hart von derPandemie betroffen waren, konnten aufs gesamte Jahr betrachtet Steigerungenvorweisen. Brasilien, das einzige nicht-europäische Land innerhalb derAuswertung, verzeichnete Zuwächse von 2,4 Prozent; die Schweiz landete beiplus/minus 0,0 Prozent. In Deutschland (minus 2,5 Prozent) und Frankreich (minus2,1 Prozent), beide geprägt durch zwei Shutdowns binnen eines Jahres, standenhingegen Rückgänge zu Buche. Das belgische Wallonien (minus 1,8 Prozent) undPortugal (minus 16,6 Prozent) beklagten ebenfalls Verluste. In Portugal hattesich bereits im Halbjahresrückblick ein hoher Umsatzrückgang abgezeichnet, derauch in der zweiten Jahreshälfte nicht mehr aufgefangen werden konnte.Durchschnittspreis steigt in acht von neun LändernWährend die Absätze vielerorts - wie beispielsweise in den Niederlanden (minus4,4 Prozent) - spürbar einbrachen, kletterte der Durchschnittspreis insämtlichen der analysierten europäischen Märkte teilweise beträchtlich nachoben. So vermeldeten die drei wachstumsstärksten Regionen Flandern (plus 5,1Prozent), Niederlande (plus 2,6 Prozent) und Italien (plus 3,7 Prozent) auch diegrößten Preissteigerungen im Ländervergleich. In Deutschland (plus 1,8 Prozent),der Schweiz (plus 2,2 Prozent) und Frankreich (plus 1,3 Prozent) wurden Bücherebenfalls teurer. Allein Brasilien wies mit minus 1,8 Prozent einenPreisrückgang auf.Dr. Mathias Giloth, Geschäftsführer GfK Entertainment: "Das gedruckte Buch hatseine herausragende Funktion als essentielles Kultur-, Unterhaltungs- und