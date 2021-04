Aleafia Health führt Cannabismarke Divvy ein

Toronto, Kanada, 7. April 2021 – Aleafia Health Inc. (TSX: AH, OTC: ALEAF) (“Aleafia Health” oder das “Unternehmen”) verkündet die Markteinführung seiner Cannabis-Marke Divvy, die auf regelmäßige Konsumenten von Cannabis zugeschnitten ist, die sowohl preis- als auch qualitätsbewusst sind.

“Unter der Leitung von erfahrenen Züchtern kann Aleafia Health auf eine lange Erfolgsgeschichte beim Anbau von qualitativ hochwertigem Cannabis zurückblicken. Doch erst jetzt produzieren wir aufgrund unseres erweiterten Produktionsfußabdrucks qualitativ hochwertige, getrocknete Blüten im großen Stil”, sagte der CEO von Aleafia Health, Geoffrey Benic. “Wir steigen mit unserer Markenfamilie Sunday Market weiter in den Markt für Cannabis für den Erwachsenenkonsum ein und machen uns entscheidende Wettbewerbsvorteile zunutze. Mit Divvy bieten wir den häufigen Cannabiskonsumenten nicht nur ein qualitativ hochwertiges und preisgünstiges Produkt, sondern auch eines, das ökologisch nachhaltig ist, sowohl hinsichtlich Anbau als auch Verpackung.”

Divvy wird fünf neue getrocknete Blütensorten- und vorgedrehte Produkte, darunter drei verschiedene 12 x 0,35 g vorgedrehte Multipacks in erstklassiger, wiederverwendbarer Blechverpackung, auf den Markt für Erwachsenenkonsum bringen. Für 2021 erwartet das Unternehmen eine Erweiterung des Divvy-Portfolios um neue Produktlinien in größerer Menge, neue Sorten und neue Nicht-Blüten-Formate. Das neue Markenportfolio profitiert von Aleafia Healths kostengünstigem Cannabisanbau.

Zusammen machten die vorgedrehten Joints und getrockneten Blüten laut Daten des Ontario Cannabis Store 70 Prozent der legalen Cannabisverkäufe in den drei Monaten bis 31. Dezember 2020 aus. Der Versand der Divvy-Produkte wurde an Großhändler für den Erwachsenenkonsum in den Provinzen abgeschlossen. Divvy ist die zweitneueste Marke, die im Rahmen der Markenfamilie Sunday Market, die jeweils auf ein spezielles Konsumentensegment abzielen und ihre eigenen Cannabisprodukte umfassen, eingeführt wurde.

Kontaktperson für Anleger & Medien:

Nicholas Bergamini, VP Investor Relations

1-833-879-2533

IR@AleafiaHealth.com

MEHR ERFAHREN: www.AleafiaHealth.com

Über Aleafia Health

Aleafia Health ist ein vertikal integriertes kanadisches Cannabisunternehmen, das über eine bundesstaatliche Lizenz verfügt und Gesundheits- und Wellnessleistungen mit Cannabisbezug sowie Cannabisprodukte in Kanada anbietet und auch in Australien und Deutschland tätig ist. Das Unternehmen betreibt medizinische Versorgungseinrichtungen, Ausbildungszentren und Produktionsanlagen für die Herstellung und den Verkauf von Cannabis.