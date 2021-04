Mydecine kündigt vier führende neuartige Arzneimittelkandidaten an und bereitet sich auf Pre-IND-Meetings mit der FDA und Health Canada vor, um sich auf die klinische Prüfung beim Menschen vorzubereiten

„Unsere vier ersten neuartigen Arzneimittelkandidaten entsprechen unserem langfristigen strategischen Fahrplan für die Arzneimittelentwicklung, der regelmäßige Meilensteine vorsieht, um im Laufe der Zeit kontinuierlich eine höhere Wertschöpfung zu erzielen. Durch die Steigerung der Komplexität dieser Wirkstoffe erweitern wir den Patentschutz, was wiederum auch den pharmazeutischen Wert der Wirkstoffkandidaten erhöht“, erläutert Joshua Bartch, Mitbegründer und CEO der Mydecine Innovations Group. „Das Wertversprechen dieser Moleküle ist unbestritten. Durch die Bereitstellung von skalierbaren, stabileren Wirkstoffkomplexen und Verabreichungsmechanismen für die Forschung und Entwicklung sind neue Behandlungen für bis dato nicht therapierbare psychische Erkrankungen in greifbare Nähe gerückt.“

Hier eine Beschreibung der vier ersten Arzneimittelkandidaten:

- MYCO - 001 ist ein reines Psilocybin aus in der Natur vorkommenden Pilzen. Sein Zielanwendungsbereich ist das mittlere bis späte Stadium der klinischen Testung.

- MYCO - 002 ist ein entaktogener Wirkstoffkomplex, der darauf abzielt, Schäden zu reduzieren und das Sicherheitsprofil im Vergleich zu herkömmlichem MDMA zu verbessern.

- MYCO - 003 ist eine Rezeptur auf Psilocybinbasis mit reduziertem Angstpotenzial, die darauf abzielt, die Möglichkeit eines „Horrortrips“ selbst bei schwerkranken Patienten auszuschließen.

- MYCO - 004 ist ein Tryptamin-Wirkstoffkomplex, der über einen Patch verabreicht wird. Zu seinen Eigenschaften zählen eine kurze Verweildauer (rund 2 Stunden), eine transdermale präzise Dosierung sowie die langfristige Stabilität der Wirksubstanz. Seine Zielanwendung sind klinische Studien im mittleren bis späten Stadium mit Nutzung aktueller, öffentlich zugänglicher Daten.

Diese Arzneimittelkandidaten wurden gemeinsam mit dem Forschungsteam von Mydecine unter der Leitung von Rob Roscow, seines Zeichens Chief Science Officer und Mitbegründer von Mydecine, in Zusammenarbeit mit Dr. Denton Hoyer, einem Experten für Arzneimittelentwicklung und Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von Mydecine, entwickelt. Mydecine ist der Ansicht, dass diese Arzneimittelkandidaten einzigartig und in den Vereinigten Staaten und Kanada patentierbar sind. Diese Ansicht wurde auch von Rechtsberatern bestätigt.

„Neben Mydecines Portfolio von Naturprodukten halten wir diese natürlichen Wirkstoffe für eine hervorragende Ausgangsbasis für neue Wirkstoffkomplexe, die den klinischen Anforderungen noch besser entsprechen und auch günstigere Merkmale in puncto Sicherheit, Wirksamkeit und Formulierung aufweisen. Mit unserem Forschungsschwerpunkt im Bereich des molekularen Designs erreichen wir diese Ziele“, so Dr. Hoyer.

„Diese Arzneimittelkandidaten leisten einen Beitrag zur sicheren und dosierbaren Anwendung von psychedelischen Wirkstoffen in der medizinischen Forschung und letztendlich auch in der medizinischen Praxis“, weiß Herr Roscow. „Wir machen uns im Wesentlichen den aktuellen Wert von natürlichen Molekülen, wie dem Psilocybin-Molekül in MYCO-001, zunutze und fügen patentfähige Sicherheitsmerkmale hinzu. Wir wollen attraktive Rahmenbedingungen für die Forschung schaffen, indem wir Wirkstoffe bereitstellen, mit denen Therapien verbessert, Angstzustände verringert und Verabreichungsmechanismen optimiert werden können.“

Über Mydecine Innovations Group

Mydecine Innovations Group (NEO: MYCO) (OTC:MYCOF) (FSE:0NFA) ist ein aufstrebendes Biotech- und Life-Sciences-Unternehmen, das sich der Entwicklung und Vermarktung innovativer Lösungen zur Behandlung psychischer Probleme und zur Verbesserung der Vitalität verschrieben hat. Der weltweit renommierte medizinische und wissenschaftliche Beirat des Unternehmens baut eine robuste F&E-Pipeline mit natürlichen psychedelisch unterstützten Therapeutika, neuartigen Verbindungen, Therapieprotokollen und einzigartigen Verabreichungssystemen auf. Mydecine hat exklusiven Zugang zu einer vollständigen cGMP-zertifizierten pharmazeutischen Produktionsanlage mit der Fähigkeit, aktive Pilzverbindungen mit voller behördlicher Genehmigung durch Health Canada zu importieren/exportieren, zu kultivieren, zu extrahieren/zu isolieren und zu analysieren. Mydecine besitzt auch ein hochmodernes Mykologielabor in Denver, Colorado/USA, um sich auf genetische Forschung für die Skalierung des kommerziellen Anbaus seltener (nicht-psychedelischer) medizinischer Pilze zu konzentrieren.

Im Mittelpunkt der Philosophie von Mydecine steht, dass die psychedelisch unterstützte Psychotherapie in der medizinischen Fachwelt weiter an Akzeptanz gewinnen wird, da viele der weltweit besten akkreditierten Forschungsorganisationen ihre bemerkenswerte klinische Wirksamkeit unter Beweis stellen. Mydecine ist sich der Verantwortung bewusst, die mit psychedelisch assistierten Therapien verbunden ist, und wird sich weiterhin als langfristiger Marktführer im Bereich klinischer Studien, Forschung, Technologie und globaler Versorgung positionieren. Darüber hinaus hat Mydecine seit seiner Gründung auch mehrere Übernahmen erfolgreich abgeschlossen.

Mehr erfahren können Sie unter https://www.mydecine.com/ und folgen Sie uns auch auf Facebook, Twitter und Instagram.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Medienkontakt:

Anne Donohoe / Nick Opich

KCSA Strategic Communications

myco@kcsa.com

1-212-896-1265 / 1-212-896-1206

Kontakt für Anleger:

Charles Lee, Investor Relations

corp@mydecineinc.com

1-720-277-9879

Allison Soss / Erika Kay

KCSA Strategic Communications

myco@kcsa.com

1-212-896-1267

Für das Board of Directors:

Joshua Bartch, Chief Executive Officer contact@mydecineinc.com

Für weitere Informationen über Mydecine Innovations Group Inc. besuchen Sie bitte das Unternehmensprofil auf SEDAR unter www.sedar.com oder besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.mydecine.com.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze in Bezug auf das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit, die sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements reflektieren. Zukunftsgerichtete Informationen können oft, aber nicht immer an der Verwendung von Wörtern wie „erwarten“, „beabsichtigen“, „annehmen“, „glauben“ oder Variationen (einschließlich Verneinungen) solcher Worte und Begriffe erkannt werden oder beinhalten Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden „können“, „könnten“, „würden“ oder „werden“. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und beruhen auf Annahmen des Unternehmens bzw. Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechungen noch Garantien sind und Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Risiken in Bezug auf die COVID-19-Pandemie, die Verfügbarkeit und Kontinuität der Finanzierung, die Fähigkeit des Unternehmens, sein geistiges Eigentum angemessen zu schützen und durchzusetzen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Produkte zur kommerziellen Produktion zu bringen, den anhaltenden Wachstum der globalen adaptiven patientenorientierten Medizin, die natürlichen Gesundheitsprodukte und die digitalen Gesundheitsindustrien sowie die Risiken, die der stark regulierte und wettbewerbsorientierte Markt bezüglich Entwicklung, Produktion, Verkauf und Verwendung der Produkte des Unternehmens darstellt. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu Ergebnissen führen, die nicht angenommen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Informationen prognostiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu berichtigen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.