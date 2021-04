Influencer CrispyRob mit neuer exklusiver Sorte Kesselchips "Rob's" (FOTO)

Neckarsulm (ots) - Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr gehen Kaufland und der

YouTuber CrispyRob in eine Neuauflage ihrer Kooperation. Ab Donnerstag gibt es

eine neue und limitierte Auflage der Kartoffelchips "Rob's" exklusiv in allen

Kaufland-Filialen. Bei der Auswahl der neuen Geschmacksrichtung hat der

Influencer erneut die Rückmeldungen seiner Community miteinbezogen. Passend zum

Start der Grillsaison fiel die Wahl auf "Sweet BBQ".



Im Juli erschienen die ersten "Rob's" in den Geschmacksrichtungen Paprika und

Sour Cream, im November folgte eine Sorte mit Meersalz. Alle waren innerhalb

weniger Tage deutschlandweit nahezu ausverkauft. Die Kesselchips sind extra groß

geschnitten und deshalb besonders gut zum Dippen. Bei der Entwicklung der Chips

hat CrispyRob seine langjährige Erfahrung im Bereich Snacks eingebracht und

gemeinsam mit dem Berliner Produkt-Start-up LIMITD seine persönliche Vorstellung

von "den besten Chips der Welt" umgesetzt. Mit YouTube-Formaten wie "Kochen mit

Freuen dürfen sich Fans von CrispyRob nicht nur auf die neue Chipssorte, denn







auch diesmal haben sich Kaufland und der Influencer einige Extras überlegt. Die

Verpackungen verfügen über einen QR-Code, mit dem sich auf dem Smartphone ein

Video starten lässt. Dieses zeigt CrispyRob bei einer privaten BBQ-Party mit

seiner Wohngemeinschaft, auf der er seine neuen "Robs's" präsentiert. Scannt man

den QR-Code auf der Rückseite, kommt man zu einem ROBs Chips Mini-Game, in Form

eines Instagram-Filters.



Im Rahmen eines Gewinnspiels ruft Rob zudem seine Community auf, ihre Rezepte

für die perfekte Grill-Soße einzureichen. Die fünf kreativsten Vorschläge wird

er anschließend nachkochen und durch seine WG bewerten lassen, die über die

Platzierungen entscheidet. Zu gewinnen gibt es verschiedene Technik-Preise. Die

Aktion wird anschließend auf YouTube veröffentlicht.



Mit mehr als zwei Millionen Abonnenten und monatlich mehr als 10 Millionen

Aufrufen zählt der YouTuber CrispyRob zu den bedeutendsten Food-Influencern in

Deutschland. Seit 2015 veröffentlicht er auf seinem gleichnamigen YouTube-Kanal

wöchentlich Koch-Challenges und verrückte Rezepte. Seine Leidenschaft zum Kochen

beweist er in seiner Kochserie "Meine Top 5", die zu den beliebtesten

Koch-Formaten auf YouTube gehört.



