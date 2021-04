Parallel Wireless kündigt Partnerschaft mit Etisalat an, um die erste O-RAN-Implementierung Zentralasiens in Afghanistan zu liefern

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Nashua, New Hampshire (ots/PRNewswire) - Unternehmen arbeiten mit Intel undSupermicro zusammen, um eine kosteneffiziente ländliche und städtische Abdeckungzu erreichenParallel Wireless, Inc (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3118917-1&h=1238765455&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3118917-1%26h%3D2847368513%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.parallelwireless.com%252F%253F%2526utm_source%253Dnews%2526utm_medium%253Dpress-release%2526utm_campaign%253Detisalat%2526utm_content%253Dcustomer%2526utm_term%253Dpr04-2021%26a%3DParallel%2BWireless%252C%2BInc&a=Parallel+Wireless%2C+Inc) , das führende US-amerikanischebasierte Open RAN-Unternehmen, gab heute seine Partnerschaft mit https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3118917-1&h=3504136872&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3118917-1%26h%3D2678445659%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.etisalat.af%252F%26a%3DEtisalat&a=Etisalat , einem der weltweit führendenTelco-Betreiber in Afghanistan (von Ookla® Speedtest® als das schnellsteMobilfunknetz der Welt im Jahr 2020 anerkannt), bekannt, um in Zusammenarbeitmit Intel und Supermicro die weltweit ersten Cloud-nativen O-RAN-konformen 5G 4G2G Open RAN-Lösungen zu liefern und damit das erste in Zentralasien zu werden,das Open RAN implementiert.In Afghanistan ist ein starker Anstieg der mobilen Breitbandversorgung zuverzeichnen, die von 1 % im Jahr 2013 auf 22 % im Jahr 2019 angestiegen ist.Während sich mobiles Breitband noch im Anfangsstadium der Entwicklung befindet,wird für 2022 ein Wachstum erwartet.Die Mobilfunknetzbetreiber in Zentralasien stehen unter starkem Druck, ihrGeschäft und ihren Betrieb weiterzuentwickeln, um die Rentabilität zu steigern.Die Bewältigung dieser Herausforderungen erfordert Brancheninnovationen, diesich auf die Reduzierung von CAPEX und OPEX und die Öffnung der Netzekonzentrieren, um jegliche Anbieterbindung zu vermeiden. Herkömmlichehardwaredefinierte 2G-, 3G- oder 4G-Netzwerke erfordern teure und sperrigeGeräte für die Bereitstellung, den Betrieb oder die Aufrüstung.Offene RAN-Lösungen sind jetzt bereit für die Prime Time, da die ParallelWireless Open RAN-Lösung auf sechs Kontinenten Beweise für Leistung,Servicequalität und Kostenvorteile liefert. Parallel Wireless ist auch führendmit Innovationen im Bereich Open RAN, einschließlich der weltweit erstenNetzwerkarchitektur, die alle mobilen Konnektivitätsstandards - 2G, 3G, 4G und5G - unter demselben Software- und Cloud-nativen Dach vereint.In Afghanistan arbeitet Parallel Wireless mit Partnern aus dem Ökosystem