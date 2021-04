BERENBERG belässt SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Buy'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Kathryn Fear

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 99

Kursziel alt: 99

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Swiss Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Franken belassen. Der Markt für die Rückversicherer verbessere sich weiterhin, allerdings nicht mehr ganz so dynamisch, schrieb Analystin Kathryn Fear in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit Blick auf die Erneuerungsrunde im April. Die Haupttrends seien aber weiterhin intakt und die Schaden-Kosten-Quoten der europäischen Rückversicherer dürften sich 2021 mindestens um ein Prozent verbessern und deutlicher noch im Jahr 2022./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2021 / 16:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.