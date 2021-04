Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Mynaric plant Börsengang in den USA Mynaric bereitet einen Börsengang in den USA vor. An welcher Börse die Erstnotiz stattfinden soll, ist noch offen. Man will im Rahmen eines IPOs neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung ausgeben. Altaktionäre wollen offenbar keine Papiere abgeben. Der …