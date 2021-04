Euroboden meldet Vertriebserfolge

Im ersten Halbjahr kommt Euroboden auf ein Verkaufsvolumen von rund 48 Millionen Euro. Derzeit befinden sich fünf Projekte der Gesellschaft in der Vermarktungs- und Verkaufsphase.Beim Projekt Derzbachhof haben elf der 18 Wohneinheiten bisher einen Käufer gefunden. Der Verkaufsstand des Objekts Erhardtstraße in München liegt bei rund 90 Prozent. Dort sind 26 der 28 Einheiten veräußert. In Berlin startet im April der Vertrieb ...