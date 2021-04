STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Anleger in DAX-Aktien aktiv

Zur Wochenmitte gönnt sich der DAX zunächst eine Verschnaufpause und notiert bei 15.200 Punkten nahezu unverändert. Auch von den internationalen Indizes rund um Dow Jones, S&P 500 und Nikkei kommen kaum Impulse. An der DAX-Spitze behaupten kann sich der Berliner Wohnungskonzern Deutsche Wohnen. Am DAX-Ende findet sich indes die Aktie der Deutschen Börse wieder. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett ist heute die Daimler-Aktie. Die Papiere können 1% zulegen und haben damit den in der letzten Woche entstandenen Dividendenabschlag bereits wieder aufgeholt. Anteilseigner des Traditionskonzerns durften sich über eine Dividende von 1,35 Euro je Aktie freuen. Ebenfalls fester notieren heute unter hohen Umsätzen in Stuttgart die Papiere der „Badischen Anilin- und Sodafabrik“ - heute besser bekannt unter dem Namen BASF. Die Aktie des Chemie-Riesen notiert auf Jahressicht knapp 60% im Plus und profitiert wohl von einer langsam anziehenden Konjunktur. Trotz eines schweren Geschäftsjahrs in Folge der Corona-Krise kündigte der Konzern bereits an, die Dividendenzahlung nicht zu senken. Geringfügig im positiven Bereich notieren am Mittwoch die in Stuttgart rege gehandelten Papiere des Münchener Versicherungskonzerns Allianz. Gestern erneuerten die Analysten der US-Bank JPMorgan ihren positiven Ausblick für den Konzern und halten die Allianz im Branchenvergleich für gut aufgestellt.

