Organic Garage erweitert sein handverlesenes Partnerprogramm

7. April 2021, Toronto, Kanada: Organic Garage Ltd. („Organic Garage“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: OG; FRA: 9CW1; OTCQX: OGGFF), einer der führenden unabhängigen Bio-Lebensmittelhändler in Kanada, freut sich, die Erweiterung seines handverlesenen Partnerprogramms bekannt zu geben. Nach dem Erfolg des Programms im Liberty Village Store des Unternehmens wird die Erweiterung zunächst die Aufnahme der nachhaltigen Sushi-Marke Cali-Rolls am Standort Organic Garage Junction und die Einführung des Sortiments von Tori‘s Bakeshop in allen vier Filialen des Unternehmens umfassen.

Tori’s Bakeshop ist der neueste Partner in einem durchdachten Lebensmittelkonzept, das es ausgewählten Anbietern ermöglicht, einzigartige Fertiggerichte und Spezialprodukte an Kunden von Organic Garage über kleine, vor Ort angefertigte Kiosk-Automaten zu verkaufen. Der Hersteller von Bio-Backwaren auf pflanzlicher Basis verzeichnete während seines Testlaufs an nur einem Wochenende eine überwältigende Kundennachfrage und seine frischen veganen Produkte werden jetzt an drei Tagen in der Woche (Freitag bis Sonntag) an allen Standorten von Organic Garage erhältlich sein.

„Tori’s Bakeshop ist dankbar, dass wir Partner von Organic Garage sind, dessen Schwerpunkt auf Gesundheit und bewährte Praktiken sowie sein Engagement für die Gemeinschaft Werte sind, für die wir uns von ganzem Herzen einsetzen“, sagte Tori Vaccher, Gründerin von Tori‘s Bakeshop. „Die enthusiastische Unterstützung bietet einen besseren Zugang zu unseren Bio-Produkten im Großraum Toronto und darüber hinaus.“

Das Unternehmen wird weiterhin Möglichkeiten mit anerkannten Anbietern ausloten, um das handverlesene Partnerprogramm weiter auszubauen und das Einkaufserlebnis für seine Kunden zu verbessern. Die Kategorien, mit denen das Unternehmen seine aktuelle umfangreiche Auswahl an Bio- und Naturprodukten ergänzen wird, sind: Fleisch- und Käsespezialitäten, Brotsorten, Fertiggerichte sowie Pflanzen und Blumen.

„Ich freue mich, die Erweiterung unseres erfolgreichen handverlesenen Partnerprogramms durch die Aufnahme von Tori’s Bakeshop fortzusetzen“, sagte Matt Lurie, CEO von Organic Garage. „Das einzigartiges Angebot trägt zu unserer dynamischen Umgebung bei und hilft, Organic Garage von unserer Konkurrenz abzuheben. Ich freue mich darauf, das Partnerprogramm mit anderen spezialisierten lokalen Anbietern, mit denen wir derzeit im Gespräch sind, weiter zu entwickeln, und ich kann es kaum erwarten, unseren Kunden von Organic Garage ihre Produkte vorzustellen.“