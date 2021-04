Star-Geologe Quinton Hennigh von Novo Resources rät zum Einstieg bei Maritime Resources!

Star-Geologe Quinton Hennigh von #NovoResources hat einen neuen Liebling in Nordamerika. Der Australier sieht reichlich Potenzial bei #MaritimeResources. Selbst eine Übernahme sei möglich.

Im Fall von Quinton Hennigh kann man wohl von einer lebenden Legende sprechen. Der Australier gilt als einer der größten Gold-Entdecker in der Branche. Seine Karriere begann der Geologe vor mehr als 30 Jahren bei großen Unternehmen wie Newcrest und Newmont . Später dann entdeckte er das 5 Mio. Unzen-Vorkommen Springpole im Red Lake-Distrikt. Berühmt wurde er aber vor allem durch seine letzten zwei Streiche. So drängte er Kirkland Lake Gold dazu, das Forsterville-Vorkommen zu kaufen und zu entwickeln. Heute handelt es sich um die hochgradigste Goldmine der Welt, Kirkland Lake ist dadurch zu einem der Top-Goldproduzenten aufgestiegen. In seiner Heimat gelang ihm aber ein weiterer Coup. Mit Novo Resources , wo er heute noch Chairman (Aufsichtsratschef) ist, entdeckte er eines der spannendsten Goldvorkommen des 5. Kontinents.

Hennigh sieht reichlich Potenzial bei Maritime Resources

Nebenbei berät Hennigh den aktivistischen Fonds Crescat, der unter anderem mit dem Investment in Novo Resources Bekanntheit erlangte. Der Geologe hat dem Fonds geraten, im vergangenen Sommer bei Maritime Resources (0,16 CAD; CA57035U1021) einzusteigen. Im Rahmen eines Video-Interviews sprach Quinton Hennigh nun über seine Gründe für ein Investment in Maritime (siehe Video unten, ab Minute 25). So sieht er das Hammerdown-Vorkommen als eines der hochgradigsten Nordamerikas mit reichlich Entwicklungs-Potenzial. Hennigh glaubt gar, dass es sich hier um ein großes MIneralisierungssystem handelt, denn mit Orion und dem nahe gelegenen Whisker Valley habe Maritime vielleicht sogar ein „zweites oder drittes Hammerdown“ im Bestand. Daher sei das Explorationspotenzial riesig und das geplante MInenleben von 5 Jahren (laut der Wirtschaftlichkeitsrechnung) nur eine Momentaufnahme. Nicht zuletzt liegen die Projekte in Neufundland und somit in einer Top-Jurisdiktion, die in den kommenden 5 bis 10 Jahren zu einem nennenswerten Goldproduzenten in Nordamerika aufsteigen kann, so Hennigh. Zudem lobt er das erfahrene Management rund um CEO Garret Macdonald, dass nicht nur ein Vorkommen entwickeln könne, sondern auch gezeigt habe, dass man eine Goldmine erfolgreich betreiben kann.