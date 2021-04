Cardiac Dimensions kündigt zwei neue Meta-Analyse-Publikationen an, die statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Vorteile für Herzinsuffizienz-Patienten mit funktioneller Mitralregurgitation zeigen

Beide veröffentlichten Meta-Analysen wurden anhand von drei prospektiven, im Kernlabor überprüften, von der CEC/DSMB bewerteten und von Dritten überwachten klinischen Studien durchgeführt, in die insgesamt 209 Herzinsuffizienz-Patienten mit reduzierter Ejektionsfraktion und funktioneller Mitralinsuffizienz (FMR) aufgenommen wurden. Diese Daten wurden im ESC Heart Failure Journal veröffentlicht.

In der zuvor veröffentlichten ersten Meta-Analyse,1 die sich auf echokardiografische Patientendaten konzentrierte, kamen die Autoren zu dem Schluss: „Diese umfassende Meta-Analyse individueller Patientendaten hat gezeigt, dass das Carillon-Gerät statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Vorteile in Bezug auf den Schweregrad der MR, die LA- und LV-Volumina sowie das Remodeling und die Raten nachfolgender Krankenhausaufenthalte wegen Herzinsuffizienz" nach 12 Monaten im Vergleich zu den Ausgangsmessungen bietet. Professor Andrew Coats, aktueller Direktor der Monash-Warwick-Allianz und akademischer Vizepräsident der Monash- und Warwick-Universitäten und leitender Autor der Veröffentlichung, sagte: „Die Ergebnisse dieser Arbeit sind sehr überzeugend, stimmen mit anderen veröffentlichten Carillon-Ergebnissen überein und deuten darauf hin, dass das Carillon-Gerät bei der Behandlung dieser ständig wachsenden Patientenpopulation ernsthaft in Betracht gezogen werden sollte."

Die zweite Meta-Analyse, basierend auf der gleichen Patientenpopulation, geht einen anderen Weg, der sich mehr auf die klinischen Ergebnisse der Patienten konzentriert. Die Ergebnisse dieser Publikation zeigten eine signifikante Verbesserung der 6-Minuten-Gehtest-Distanz (6MWT) und des Kansas City Cardio-myopathy Questionnaire (KCCQ) Scores nach 1 und 12 Monaten gegenüber dem Ausgangswert. Darüber hinaus hatten mehr als 50 % der Patienten nach 12 Monaten Verbesserungen im KCCQ-Score von mehr als 5 Punkten und eine Verbesserung der New York Heart Association (NYHA)-Klassifikation um mehr als eine Klasse. Wichtig ist, dass diese positiven Ergebnisse für die analysierten Parameter ähnlich blieben, wenn man die Untergruppe der MR 1+ und 2+ Population im Vergleich zur MR 3+ oder 4+ Population betrachtete.2