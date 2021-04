München (ots/PRNewswire) - - IDnow begrüßt Entscheidung der Bundesnetzagentur

und prognostiziert Wendepunkt für digitale Identitätsprüfung



Die Entscheidung der Bundesnetzagentur, auf KI (künstlicher Intelligenz)

basierte Identifikationsverfahren für neue Anwendungsfälle in Deutschland

zuzulassen, ist eine Bestätigung der Plattform-Strategie von IDnow und

gleichzeitig ein Wendepunkt im internationalen Wettbewerb für deutsche

Technologie-Unternehmen.





Mit der Veröffentlichung "Videoidentifizierung mit automatisiertem Verfahren"für die automatisierte optische Identitätsprüfung durch die Bundesnetzagentur inZusammenarbeit mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik(BSI), werden in Ergänzung zu den bewährten Verfahren ab sofort KI-basierteLösungen zur Verifizierung von Kunden für bestimmte Anwendungsfälle inDeutschland zugelassen. (Verfügung hier). (https://www.elektronische-vertrauensdienste.de/cln_111/EVD/DE/Fachkreis/ModulBest/ModulBest-start.html)Die veröffentlichte Verfügung basiert auf dem deutschen Vertrauensdienstegesetz,das die eIDAS-Verordnung in Deutschland umsetzt. Der von der Bundesnetzagenturund dem BSI veröffentlichte Kriterienkatalog schreibt für die automatisierteIdentitätsprüfung hohe Technologie-Standards vor. IDnow ist einer der wenigeneuropäischen Anbieter der bereits mit anderen Verfahren durch dieBundesnetzagentur im Rahmen einer akkreditieren Konformitätsbewertung offiziellbestätigt ist und arbeitet nun auch bereits an der Bestätigung für AutoIdent.IDnow setzt bereits seit vielen Jahren auf automatisierteIdentifizierungs-Technologie. Mit dem Produkt IDnow AutoIdent ist IDnow einerder führenden Anbietern für automatisierte Identifizierungen in Deutschland.Bereits 2012 meldete IDnow vollautomatische Identifizierungs-Verfahren zumPatent an welches zwischenzeitlich vom europäischen Patentamt gewährt wurden."Wir freuen uns dass die Regulatorik sich der technologischen Weiterentwicklungnun auch in Deutschland endlich geöffnet hat und sehen unsere jahrelangeForschung zum Aufbau eigener KI-Technologie bestätigt", so Armin Bauer, Gründerund Chief Technology Officer von IDnow. Neben diesem Patent hält die IDnow nochweitere Patente und Patentanmeldungen auf europäischer Ebene.Die Technologie von IDnow nutzt sogenanntes Deep Learning um eineIdentifizierung auf dem gleichen Sicherheitsniveau wie eine persönlicheIdentifizierung - beispielsweise in einer Filiale - durchzuführen. Hierzuerkennt die selbst entwickelte künstliche Intelligenz automatisiert dieSicherheitsmerkmale der Ausweisdokumente in einem Video-Stream und führt einen