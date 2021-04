ARCEDI Biotech gibt Verfügbarkeit von EVITA TEST COMPLETE(TM) bekannt Erster pränataler genetischer Bluttest zur Identifizierung und Isolierung fetaler Zellen im mütterlichen Blut

Vejle, Dänemark (ots/PRNewswire) - Einfacher, nicht-invasiver Bluttest stellt

kein Risiko für die schwangere Frau und den Fötus dar; deutlich sicherer,

umfassender und aussagekräftiger im Vergleich zum invasiven Test mit

Gewebeproben



Vorgesehen für alle schwangeren Frauen, nicht nur für Hochrisikokategorien, in

der 10. bis 14. Schwangerschaftswoche; eine frühere Verabreichung führt

möglicherweise zu höherem Vertrauen und einer individuelleren Betreuung





Der Erfolg folgt auf frühere nicht-invasive Schwangerschaftstest-Innovationenvon ARCEDI, darunter das erste Unternehmen zu sein, das extravillöseTrophoblasten als die im mütterlichen Blutkreislauf zirkulierenden fötalenZelltypen identifiziert hatARCEDI Biotech ApS (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3119578-1&h=3992943767&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3119578-1%26h%3D2186492639%26u%3Dhttp%253A%252F%252Farcedi.com%252F%26a%3DARCEDI%2BBiotech%2BApS&a=ARCEDI+Biotech+ApS) , ein Unternehmen, das Technologien zum Nachweis seltenerfetaler Zellen für den Einsatz in der Pränataldiagnostik entwickelt, gab heutedie Markteinführung von EVITA TEST COMPLETE(TM) (EVITA) bekannt, dem erstenpränatalen genetischen Bluttest zur Identifizierung und Isolierung fetalerZellen im mütterlichen Blut. EVITA bietet einen vollständigen Überblick überalle 22 Chromosomenpaare und Geschlechtschromosomen des Fötus, um dasVorhandensein einer Reihe von schwerwiegenden Chromosomenanomalien zu erkennen,die Syndrome verursachen können, und es kann auch das Geschlecht des Babysbereits ab der 12. Schwangerschaftswoche bestimmen. EVITA wurde in einer16-jährigen öffentlich-privaten Forschungskooperation mit dem dänischenUniversitätskrankenhaus Aarhus entwickelt und ist für die Verwendung durch alleschwangeren Frauen mittels einer einfachen Blutentnahme vorgesehen, nicht nurfür Frauen, die in Hochrisikokategorien fallen, wie bei den derzeit verfügbarenGold-Standard-Tests. EVITA wird zunächst privaten Fertilitätskliniken inDänemark zur Verfügung stehen, beginnend mit der AAGAARD Fertilitätsklinik,Aarhus (ein Mitglied von Virtus Health) am 6. April 2021."Die Markteinführung des EVITA-Tests ist ein bedeutender Meilenstein auf unseremWeg, einfachere, sicherere und genauere nicht-invasive pränataldiagnostischeTests (NIPT) zu entwickeln, damit alle schwangeren Frauen die Möglichkeit haben,einen umfassenden genetischen Überblick über den heranwachsenden Fötus zuerhalten, ohne dass ein Risiko für die Mutter oder den Fötus besteht", sagtPalle Schelde, Chief Executive Officer, ARCEDI Biotech. "Ich bin dankbar für dieintensive wissenschaftliche Zusammenarbeit und das Engagement für werdende