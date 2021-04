PLATOW-wikifolios überholen den DAX bei der 2021er-Performance

Auch wenn der DAX nach seinem neuen Allzeithoch in dieser Woche in den Konsolidierungsmodus überzugehen scheint, spricht rein charttechnisch aktuell wenig für eine abrupte Trendwende. Gute Vorzeichen also für unsere “DAX-wikifolios“, die in den vergangenen Wochen deutlich zulegen konnten.

Bei der Performance seit dem Jahreswechsel haben die wikifolios ihre Benchmark mittlerweile überholt. Bei einem DAX-Plus von rund 11% gelang dem wikifolio PLATOW Trend & Sentiment ein Anstieg von 12% und dem wikifolio PLATOW Trend & Sentiment 2.0 sogar ein Zuwachs von 19%. Seit unserer Umstellung auf „Hebel Long“ am 9. März konnten Kursgewinne von 11% bzw. 22% generiert werden, während der deutsche Leitindex „nur“ um 5,5% gestiegen ist. Hier haben die Hebeleffekte ihre Wirkung also endlich mal ausspielen können.