Starke Mannschaftsleistung im Dachwikifolio

Mit einem Plus von 1,4% im Vergleich zur Vorwoche hat unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection seinen Vorsprung vor dem DAX wieder ausgeweitet. Seit dem Start des Musterdepots im November 2015 konnten unsere Trader eine Outperformance von 11,2 Prozentpunkten generieren. Einem Wertzuwachs von aktuell gut 45 Prozent steht ein DAX-Plus von „nur“ 34 Prozent gegenüber. In den vergangenen Wochen hatte der DAX ein gutes Stück aufholen können. Schlagen unsere Trader jetzt wieder zurück?

Das Potenzial dafür ist trotz oder auch wegen der aktuell nur bei gut 90% liegenden Investitionsquote auf jeden Fall vorhanden. Gerade in Schwächephasen des Gesamtmarktes hat unser Dachwikifolio häufig relative Stärke gezeigt. Zuletzt konnte der Vorsprung zwischen Oktober und Februar aber auch bei steigenden Kursen weiter vergrößert werden. In den vergangenen Tagen war es vor allem die wikifolios High-Tech Stock-Picking (+4,1%) von Stefan Waldhauser, TSI Trendstärke mit Börsenampel (+3,2%) von Maximilian König und Videospiele (+2,9%) von Mahan Tahvildari, die auf Wochensicht besonders stark zulegen konnten. Aber auch sonst schlugen sich unsere Depotwerte vergleichsweise gut aus der Affäre. Kein einziges wikifolio verlor mehr als 0,9% an Wert.