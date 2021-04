Anlegerverlag Xing – Was geht denn hier ab? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 07.04.2021, 17:32 | 70 | 0 | 0 07.04.2021, 17:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Xing springt heute in absoluter Bullenmanier nach oben. In den Büchern steht für den Kurs nämlich ein Plus von rund sechs Prozent. Die Preise verteuern sich durch diesen Rücksetzer auf 248,50 EUR. Gehen die Bullen jetzt zum Angriff über? Anleger-Tipp: Bereiten Sie Ihr Depot zu Ostern auf einen möglichen Lockdown vor! Einfach hier klicken und Sonderstudie gratis anfordern! Dieser Kurssprung lässt die Charttechnik in neuem Glanz erstrahlen. Die Aktie erklimmt nämlich einen neuen wichtigen Meilenstein. Schließlich überspringt der Titel sein 4-Wochen-Hoch. Im bisherigen Kursverlauf waren 240,00 EUR dieser Umkehrpunkt. Die Situation bleibt also angespannt. Langfristig orientierte Anleger erhalten zusätzlich Rückendeckung von der 200-Tage-Linie. Da dieser Indikator bei 245,08 EUR notiert und dadurch Hoffnungen auf weiter steigende Kurse macht. Wie kräftig Aktienkurse selbst an nur einem Tag in die Höhe schießen können, wenn die Trends nach oben zeigen, stellt der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis. Fazit: Wie geht es bei Xing jetzt weiter? Kann die Aktie nach dem Lockdown positiv überraschen? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen 2021 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt im Dezember kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.



