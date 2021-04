Die Wall Street ahnt: die Rally ist zu Ende, wenn die Corona-Pandemie zu Ende ist! Denn dann gibt es keine Begründung mehr für die extreme Geldflutung durch die Fed - das hat heute das Fed-Mitglied Kaplan klar gemacht.

Die Wall Street ahnt: die Rally ist zu Ende, wenn die Corona-Pandemie zu Ende ist! Denn dann gibt es keine Begründung mehr für die extreme Geldflutung durch die Fed - das hat heute das Fed-Mitglied Kaplan klar gemacht. Da die USA aber starke Fortschritte bei den Impfungen machen, sieht man zwar klar in Sachen Konjunktur das Licht am Ende des Tunnels - aber eben auch das Ende der durch die massive Liquidität getriebenen Rally ist dadurch bereits am Horizont absehbar. Derzeit ist die Wall Street in einer Art Patt-Situation: Freude über die Erholung der Konjunktur einerseits, aber eben auch die Ahnung, dass die Geldgeschenke der Fed nicht mehr ewig dauern werden..

