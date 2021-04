EUR/GBP Knappe Angelegenheit Gastautor: Ingmar Königshofen | 08.04.2021, 07:15 | 116 | 0 | 0 08.04.2021, 07:15 | Nach Auflösung einer mehr als eindeutigen SKS-Formation im letzten Jahr und einem anschließenden Rückfall unter die Nackenlinie von 0,8864 GBP folgte das Paar EUR/GBP dem Aufruf der Bären und setzte an 0,85 GBP zurück. In dieser Woche startete an der Unterstützung aus den letzten zwei Jahren eine deutliche Gegenreaktion zur Oberseite und führte geradewegs zum entscheidenden Kauftrigger um 0,8664 GBP aufwärts. Noch wurde dieses Niveau nicht überwunden, könnte aber im Zuge einer Rallyefortsetzung durchaus noch in dieser Woche gelingen. Gegenreaktion gestartet Die Antwort bullischer Marktteilnehmer beim Währungspaar EUR/GBP ist nicht zu übersehen, oberhalb der entscheidenden Triggermarke von 0,8664 GBP könnte eine erste Kaufwelle in den Bereich von 0,8746 GBP aufwärts reichen, darüber und mit zwischenzeitlichen Korrekturen sogar an 0,8864 GBP. Dies geht zumindest aus der wellentechnischen Berechnung des Paares hervor. Um hiervon bestmöglich profitieren zu können, kann beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA2FN8 zurückgegriffen werden. Sollte jedoch der Wert unter 0,8550 GBP zurückfallen, käme ein Test der aktuellen Jahrestiefs bei 0,8472 GBP abermals ins Spiel. EUR/GBP (Wochenchart in GBP) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com) Fazit Sobald die entscheidende Kaufmarke von 0,8664 GBP mindestens per Wochenschlusskurs überwunden wurde, können sukzessive Long-Positionen mit Zielen an 0,8746 sowie 0,8864 GBP aufgebaut werden. Hierzu kann beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA2FN8 zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich in diesem Szenario auf maximal 115 Prozent, daraus lässt sich ein Wert im vorgestellten Schein von 4,73 Euro ermitteln. Da mit erhöhter Volatilität zwangsläufig gerechnet werden muss, sollte eine Verlustbegrenzung ein Niveau von 0,8570 GBP vorerst nicht überschreiten. Daraus leitet sich ein entsprechender Stopp im Schein von 1,32 Euro ab. Seite 2 ► Seite 1 von 2 EUR/GBP jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Diesen Artikel teilen Anzeige Broker-Tipp* Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere handeln: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten. * Wir möchten unsere Leser ehrlich informieren und aufklären sowie zu mehr finanzieller Freiheit beitragen: Wenn Sie über unseren Smartbroker handeln oder auf einen Werbe-Link klicken, wird uns das vergütet. Anzeige Wertpapier

EUR/GBP





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer