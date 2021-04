DGAP-Ad-hoc: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Personalie

niiio finance group AG: niiio finance group beruft Dr. Daniel Berndt in den Vorstand



08.04.2021

niiio finance group beruft Dr. Daniel Berndt in den Vorstand



Görlitz, 08. April 2021. Der Aufsichtsrat der niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332), Spezialist für Cloud Banking Software mit Fokus auf das Vermögensmanagement, hat heute Dr. Daniel Berndt mit Wirkung zum 1. Mai 2021 als COO (Chief Operating Officer) in den Vorstand berufen. Er wird für das operative Geschäft des Fintechs verantwortlich sein und soll die Organisation für das geplante Wachstum weiterentwickeln. Dr. Berndt (45) begleitete von 2013 bis Ende 2019 als Chief Client Officer den Aufbau der Zinsplattform Raisin („Weltsparen") und arbeitete davor siebzehn Jahre für die Deutsche Bank, zuletzt als Leiter des VertriebsServiceCenters. Zuletzt war er Berater für Startups und Business Process Outsourcing.



Der Vorstand der niiio finance group AG besteht damit wieder aus zwei Mitgliedern, der Gründer Johann Horch bleibt CEO der Gesellschaft.





Kontakt:

Regine Petzsch

Tel: +49 (89) 286593-29

