Ist Bitcoin eine Bedrohung für die USA? Das hat nun der Krypto-Fan Peter Thiel behauptet, da China dadurch den US-Dollar als Weltleitwährung attackieren könne. Damit hat der bekannte Tech-Investor der US-Regierung und de

Ist Bitcoin eine Bedrohung für die USA? Das hat nun der Krypto-Fan Peter Thiel behauptet, da China dadurch den US-Dollar als Weltleitwährung attackieren könne. Damit hat der bekannte Tech-Investor der US-Regierung und der Fed eine Steilvorlage gegeben, um Bitcoin stärker an die Kandarre zu nehmen! A propos Fed: in ihrem gestrigen Sitzungsprotokoll hat die US-Notenbank betont, weiter die Füße still zu halten, aber anders als die EZB nicht gegen Rendite-Anstieg bei Staatsanleihen vorzugehen oder eine Zinskurvenkontrolle zu betreiben. Die US-Futures heute morgen vorerst höher - der S&P 500 hat die runde Marke von 4100 Punkten überschritten, während der Dax weiter stagniert..

Das Video "Bitcoin - Gefahr für die USA?" sehen Sie hier..