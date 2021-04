Die Vererzung der riesigen Hemientdeckung ist bereits gewaltig - doch wie die Bohrergebnisse zeigen, ist das Ende noch lange nicht erreicht.



Quelle: De Grey Mining

Noch sind die Analyseergebnisse dieser neuen Bohrung nicht aus dem Labor zurück, doch besteht bei den Bohrungen auf Falcon ein starker Zusammenhang zwischen beobachteten Sulfiden und dem Auftreten von Goldvererzung. Was bedeutet, dass De Grey die Lagerstätte mit großer Wahrscheinlichkeit in die Tiefe ausgeweitet hat.

Hinzu kommt, dass De Grey mit Bohrungen in geringer Tiefe die Vererzung der Falcon-Zone nach Norden in Richtung von Aquila ausdehnen konnte und dabei unter anderem 32 Meter mit 1,8 g/t Gold ab 63 Meter Tiefe und 72 Meter mit 1,6 g/t Gold ab 108 Meter Tiefe erbohrte. Gleichzeitig wiesen Bestimmungsbohrungen erneut die Kontinuität der Vererzung auf Falcon nach. Hier traf De Grey unter anderem auf 45 Meter mit 1,5 g/t Gold, 41 Meter mit 2,2 g/t Gold und 25 Meter mit 1,2 g/t Gold.

Wie De Greys Managing Director Glenn Jardine bekräftigte, haben damit auch die jüngsten Bohrungen den wachsenden Umfang und die Kontinuität der Falcon-Zone bestätigt. Zudem bleibe die Vererzung in die Tiefe offen, so Jardine. Man werde weitere Diamantkernbohrungen entlang der bislang nachgewiesenen Streichlänge von 1 Kilometer durchführen, um das Tiefenpotenzial genauer zu bestimmen.

Der De Grey-Chef wies zudem darauf hin, dass die Falcon-Intrusion mit Aircore-Bohrungen, die nur in eine geringe Tiefe reichen, über eine Länge von noch einmal 2 Kilometern (!) nachgewiesen werden konnte! Das ist ein gewaltiges Potenzial, das das Unternehmen noch dieses Quartal mit tiefer reichenden Rückspülbohrungen noch effektiver testen will.

Fazit:

Die Ergebnisse der bisherigen Erweiterungsbohrungen in den Zonen Falcon, Brolga, Aquila, Crow und Diucon/Eagle zeigen immer wieder auf, dass das Potenzial der Hemi-Entdeckung noch lange nicht ausgereizt ist und die Vererzung entlang des Streichens und in die Tiefe offenbleibt. Gleichzeitig bestätigen die Resultate der Bestimmungsbohrungen (infill drilling) die Kontinuität der Vererzung jeder Lagerstätte. Im Fall von Crow konnten damit sogar zahlreiche neue, subvertikale Erzgänge entdeckt werden.

Die Zeichen stehen also gut, glauben wir, dass De Grey Mining mit der für Mitte dieses Jahres angekündigten ersten Ressourcenschätzung zu Hemi überzeugen kann, was dann neuen Schwung in die Aktien bringen könnte. Zudem ist unserer Ansicht nach das Potenzial der weiteren Umgebung von Hemi noch lange nicht ausgeschöpft und schon gar nicht das Potenzial der Mallina-Liegenschaft insgesamt. Wir glauben deshalb, dass auch für die De Grey-Aktie trotz der bereits stolzen Marktkapitalisierung noch deutliches Wachstumspotenzial besteht. Wir werden auf jeden Fall an dieser jetzt schon gigantischen Erfolgsstory dranbleiben.

