Max Resources meldet die Entdeckung einer weiteren Kupferzone.

Max Resource Corp. (TSX.V: MXR; FRA: M1D2) hat 30 km südlich der kürzlich entdeckten hochgradigen Kupfer-Silber-Zone CONEJO auf CESAR North eine zweite neue große Kupferzone entdeckt, die URU-Zone. Die URU-Kupferzone liegt im südlichen Teil des 60 Kilometer langen Zielgebiets CESAR North. Die Zone scheint von beträchtlicher Größe zu sein. Die bisher entnommenen Proben deuten auf eine Kupfermineralisierung, die sich über 3,7 Kilometer erstreckt und in alle Richtungen offen ist. Über 125 Gesteinsproben wurden gesammelt und zur Untersuchung an ALS geschickt. Die Ergebnisse werden Anfang nächsten Monats erwartet.

In den vergangenen 18 Monaten hat das Team von Max eine Kupfer-Silber-Mineralisierung auf einer kombinierten Streichenlänge von 38 Kilometern bei CESAR North identifiziert und damit ein Kupfer-Silber-System in Sedimentgestein analog zum europäischen Kupferschiefer nachgewiesen. Brett Matich, CEO von Max sagte: "Die Entdeckung einer neuen Kupfermineralisierung in der URU-Zone ist eine bedeutende Ergänzung der schichtgebundenen Kupfer-Silber-Mineralisierung bei CESAR North, da das Team des Unternehmens vor Ort die Aktivitäten weiter in die unerforschten Gebiete des Projekts CESAR von Max ausdehnt."