Anlegerverlag Sartorius – Jetzt knallt´s Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 08.04.2021, 17:32 | 107 | 0 | 0 08.04.2021, 17:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Alle Anteilseigner von Sartorius dürften heute mit Geld zählen beschäftigt sein. Denn der Kurs liegt derzeit rund vier Prozent im Plus. Durch diesen Sprung verteuert sich der Titel nun auf 449,00 EUR. Startet jetzt also die nächste Aufwärtsbewegung oder wie geht es weiter? Anleger-Tipp: Mit diesen Aktien bringen Sie Ihr Depot auch in einem möglichen Lockdown auf die Überholspur. Einfach hier klicken und Sonderstudie gratis anfordern! Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich schiebt. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund zwei Prozent. Bei 457,40 EUR liegt dieses Hoch. Daher verspricht die Technik absolute Hochspannung. Anleger, die eher langfristig agieren, bekommen Rückenwind vom gleitenden Durchschnitt 200. Von dieser Warte aus sind nämlich steigende Kurse zu erwarten, da der Indikator bei 389,19 EUR verläuft. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, wie heftig die Kurse innerhalb langfristiger Aufwärtstrends explodieren können. Fazit: Wie geht es bei Sartorius jetzt weiter? Kann die Aktie nach dem Lockdown positiv überraschen? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen 2021 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt im Dezember kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer