An der Wall Street herrscht weiter Langeweile: extrem dünne Umsätze, die eigentliche Bewegung findet auch heute schon vor Kassa-Eröffnung in den USA statt - dann wird im Grunde nur noch verwaltet. Auch heute an der Wall

An der Wall Street herrscht weiter Langeweile: extrem dünne Umsätze, die eigentliche Bewegung findet auch heute schon vor Kassa-Eröffnung in den USA statt - dann wird im Grunde nur noch verwaltet. Auch heute an der Wall Street wieder die Tech-Werte im Nasdaq stark - also jene Aktien, die eigentlich nicht von der Wiedereröffnung nach dem Lockdown profitieren. Value-Aktien dagegen tendentiell schwächer - so bewegen sich etwa der Dow Jones wie auch der Dax kaum vom Fleck. Dazu zeigt sich eine deutliche Schwäche bei den Emerging Markets, was eigentlich untypisch ist, wenn die Weltwirtschaft wirklich so stark wachsen soll wie prognostiziert. Ist das die Ruhe vor dem Sturm?

Das Video "Langeweile - und Widersprüche!" sehen Sie hier..