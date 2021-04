DGAP-Adhoc Evolva-Aktionäre stimmen allen Anträgen an der Generalversammlung zu (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 08.04.2021, 19:16 | 87 | 0 | 0 08.04.2021, 19:16 | Evolva-Aktionäre stimmen allen Anträgen an der Generalversammlung zu ^

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Reinach, 8. April 2021 - An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der Evolva wurden alle Anträge des Verwaltungsrates von den Aktionären angenommen. Gestützt auf die COVID-19-Verordnung 3 wurde die GV 2021 ohne persönliche Anwesenheit der Aktionäre abgehalten. Dementsprechend haben die Aktionäre ihre Stimmrechte über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt.

Erhöhung genehmigtes Kapital

Die Aktionäre beschlossen die Erhöhung des genehmigten Kapitals im Maximalbetrag von CHF 2'968'782.35 (bzw. maximal 59'375'647 Namenaktien) um CHF 4'634'391.20 auf den neuen Maximalbetrag von CHF 7'603'173.55 (bzw. maximal 152'063'471 Namenaktien).

Wahl des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats Die Aktionäre wählten erneut Beat In-Albon als Vorsitzenden des Verwaltungsrats sowie Richard Ridinger und Stephan Schindler als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtszeit.

Zudem wurde Christoph Breucker als neues Mitglied des Verwaltungsrates gewählt.

Wahlen in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats

Die Aktionäre wählten Richard Ridinger, Stephan Schindler und Christoph Breucker in den Vergütungsausschuss.

Wahl der Revisionsstelle

Die Aktionäre wählten Mazars AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Eine detaillierte Auflistung aller an der GV 2021 vorgelegten Beschlüsse finden Sie unter:

evolva.com/shareholder-info/annual-general-meeting-of-shareholders/. Über Evolva

Evolva ist ein Schweizer Biotechnologieunternehmen mit Fokus aus Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Produkten, die sich an der orientieren. Unser Geschäft ist führend in den Bereichen Aromen und Duftstoffe, Ingedienzien für Gesundheitsprodukte und Gesundheitsschutz. Die Mitarbeitenden von Evolva, von denen die Hälfte Frauen sind, setzen sich dafür ein, erstklassige Produkte herzustellen, die Gesundheit und Wohlbefinden fördern und zu Sinnesfreuden beitragen. Weitere Informationen sind verfügbar auf evolva.com.

Bildmaterial von Evolva finden Sie unter: evolva.com/multimedia-library/. Haftungsausschluss

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die durch Begriffe wie «glaubt», «nimmt an», «erwartet» oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen bergen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, durch die sich die tatsächlichen Ereignisse bzw. die tatsächliche Finanzlage, Entwicklung oder Leistung des Unternehmens wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit geäusserten Prognosen unterscheiden können. Angesichts dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder sie an künftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Kontakt

Barbara Duci

Head of Investor and Corporate Relations

+41 61 485 2003

+41 79 739 2636

barbarad@evolva.com

Unternehmen: Evolva Holding SA

Duggingerstrasse 23

4153 Reinach

Schweiz

Telefon: +41 61 485 20 00

Internet: www.evolva.com

ISIN: CH0021218067

Valorennummer: 2121806

Börsen: SIX Swiss Exchange

Evolva Holding Aktie





