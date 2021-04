Fritz Nols AG: Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Fritz Nols AG

Frankfurt am Main, 08. April 2021 - Mit elektronischer Zustellung vom 08.04.2021 um 17:07 Uhr wurde dem Vorstand von der vorläufigen Insolvenzverwaltung mitgeteilt, dass das Amtsgericht Frankfurt am Main per 01.04.2021, 12.00 Uhr das Insolvenzverfahren gemäß §§ 2, 3, 11, 16ff InsO über das Vermögen der Fritz Nols AG AG (WKN: 507090 / ISIN: DE0005070908) wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung eröffnet hat. Zur Insolvenzverwalterin wurde Frau Rechtsanwältin Julia Kappel-Gnirs, Goldsteinstraße 114, 60528 Frankfurt am Main, bestellt.

Eine Fortsetzung der Sanierungsmaßnahmen durch Verwertung des Börsenmantels im Rahmen eines Planverfahrens wird angestrebt.

