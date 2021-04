Insgesamt zeigt die Unterstützung um 1.700 US-Dollar, die zuletzt ausgiebig getestet wurde, volle Wirkung und könnte den Goldpreis weiter vorantreiben. Allzu große Hoffnungen auf eine ausgedehnte Rallye sollten sich Investoren jedoch nicht machen, noch immer beherrscht ein seit Mitte 2020 bestehender Abwärtstrend das Kursgeschehen bei diesem Edelmetall und dürfte bei einem Test der oberen Begrenzung sicherlich für Gewinnmitnahmen sorgen. Allerdings ließe sich durchaus über ein hochgehebeltes Investment auf Sicht der nächsten Tage eine nicht geringe Renditechance erwirtschaften, nicht zuletzt bestehende Long-Positionen können zu einem höheren Preis realisiert werden.

Abwärtstrend intakt

Trotz des laufenden Abwärtstrends bestehend seit Spätsommer letzten Jahres um 1.800 US-Dollar könnte sich ein Long-Investment auf Sicht der nächsten Tage beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VQ6FZ0 durchaus auszahlen. Aber erst oberhalb von 1.820 US-Dollar dürfte die nächstgrößere Hürde um 1.862 US-Dollar in Angriff genommen werden. Der Aufschwung in dieser Woche bietet aber auch sogleich für bereits investierte Anleger die Chance ihre Stopps besser anzupassen, hierzu käme für frische Investitionen sowie bestehende Positionen ein Niveau von 1.725 US-Dollar in Betracht. Unterhalb von 1.718 US-Dollar muss mit einem Rückläufer zurück an die Jahrestiefs bei 1.676 US-Dollar gerechnet werden.