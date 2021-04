Die Aktienmärkte der Wall Street steigen weiter - der Leitindex S&P 500 hat auf Future-Basis die runde Marke von 4100 Punkten erreicht. Die Euphorie in Sachen Konjunktur und Märkte kennt derzeit keine Grenzen: kaum jeman

Die Aktienmärkte der Wall Street steigen weiter - der Leitindex S&P 500 hat auf Future-Basis die runde Marke von 4100 Punkten erreicht. Die Euphorie in Sachen Konjunktur und Märkte kennt derzeit keine Grenzen: kaum jemand zweifelt an einem massiven Boom der Wirtschaft - was soll schon schief gehen? Aber meistens ist die Gefahr dann besonders groß, wenn niemand eine Gefahr sieht - während die Aktienmärkte meist dann steigen, wenn sie an einer "Wall of Worry" emporklettern können. Derzeit purzeln geradezu neue Rekorde vor allem in Sachen Bewertung der Aktienmärkte: die Wall Street hat bei der Marktkapitalisierung nun erstmals in Relation zum US-BIP die Marke von 200% überschritten..

Das Video "Ziel erreicht - mehr Euphorie geht nicht!" sehen Sie hier..