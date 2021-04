Anlegerverlag Nel ASA setzt den Trend fort! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 09.04.2021, 10:48 | 123 | 0 | 0 09.04.2021, 10:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des norwegischen Wasserstoff-Herstellers können sich auch heute über ein Plus an der Börse freuen. Der Trend spricht aktuell für Nel ASA, denn in der letzten Zeit ging es fast ausschließlich nach oben an der Börse. Jetzt ruhen die Hoffnungen auf der nächsten Woche, in der wieder höhere Kursziele ausgesprochen werden. Anleger-Tipp: Bereiten Sie Ihr Depot nach Ostern auf einen möglichen Lockdown vor! Denn trotz der aktuellen Situation in der Pandemie, können Sie ihr Depot auf die Überholspur führen. Den exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen. Heute steigt der Aktienkurs um knapp 2 Prozent und 0,05 Euro gegenüber dem Vortag. Dadurch liegt der Aktienkurs derzeit bei einem guten Wert von 2,55 Euro. Zurzeit läuft es endlich wieder rund bei Nel ASA, da der Wert der Aktie innerhalb kürzester Zeit um mehr als 20 Prozent steigen konnte. Ein Grund für den zuletzt ansteigenden Aktienkurs ist der vom kanadischen Unternehmen HTEC eingegangene Auftrag zur Installation einer Wasserstoff-Tankstelle. Bis zum zweiten Quartal 2022 soll das Projekt realisiert werden und die Versorgung leichter Nutzfahrzeuge in Quebec unterstützen. Von HTEC könnten in Zukunft noch weitere Aufträge eingehen, da diese sich selbst als führenden Entwickler und Anbieter von Wasserstoffversorgungslösungen bezeichnen. Fazit: Zum möglichen Lockdown präsentieren wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger Aktien, mit denen Sie ihr Depot nach Ostern auf die Überholspur führen. Hier kostenlos abrufen.



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer