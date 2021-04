NEW YORK (dpa-AFX) - Am letzten Handelstag der Woche dürften die Aktienmärkte keine einheitliche Richtung einschlagen. Während Inflationssorgen die Kurse an der technologielastigen Börse Nasdaq am Freitag bremsen, zeigt sich der Leitindex Dow Jones Industrial robust. Der Broker IG indizierte den Dow eine Dreiviertelstunde vor der Startglocke mit 0,2 Prozent im Plus bei 33 564 Punkten.

Inflationssorgen halten die Kurse im Zaum. In China setzte sich der Anstieg der Erzeugerpreise im März fort. Es war der deutlichste Anstieg seit fast drei Jahren und mehr als von Analysten im Durchschnitt erwartet. Steigen mit einer zunehmenden Inflation auch die Renditen an den Kapitalmärkten, dann können sich Kredite für Unternehmen verteuern. Das wiederum trifft Technologiekonzerne stärker, die auf Investitionen in IT und Software angewiesen sind.