Anlegerverlag Heute bei Sartorius Kasse machen? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 09.04.2021, 16:32 | 25 | 0 | 0 09.04.2021, 16:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Mit einem kräftigen Anstieg begeht Sartorius den heutigen Handelstag. So schießt der Kurs rund zwei Prozent in die Gewinnzone. Damit ist der Titel in den Gewinnerlisten ganz vorne zu finden. Wurden die Bären dadurch dauerhaft in die Flucht geschlagen? Anleger-Tipp: Bereiten Sie Ihr Depot auf einen möglichen Lockdown vor! Einfach hier klicken und Sonderstudie gratis anfordern! Mit dem Anstieg auf 459,70 Euro hat sich die Technik massiv verbessert. Da die Aktie damit eine wichtige Hürde überspringen kann. Schließlich erklimmt der Kurs den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Die Aktionäre hatten den Wendepunkt bisher bei 457,40 EUR ausgelotet. Bei Sartorius geht es jetzt also besonders hoch her! Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse beflügelt momentan die langfristig arbeitenden Börsianer. Schließlich steht dieser Indikator bei 389,50 EUR und zeigt damit weitere Kursgewinne an. Die langfristigen Aufwärtstrends beschleunigen sich also mit dem heutigen Tage noch einmal. Fazit: Wie geht es bei Sartorius jetzt weiter? Kann die Aktie nach dem Lockdown positiv überraschen? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen 2021 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt im Dezember kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer